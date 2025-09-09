Kolovoz nije podbacio, a i rujan miriši na dobru zaradu! Ministar Glavina za RTL Danas: 'Nikad bolje'

I ovog i lanjskog kolovoza - Hrvatska je imala jednak broj stranih gostiju - 4,6 milijuna.

Najnoviji podaci Hrvatske turističke zajednice pokazuju i kako je noćenja ipak bilo nešto manje, no gledajući cijelu godinu, i dalje smo u plusu.

Ne samo po dolascima, noćenjima nego i prihodima.

Gužva kao je srce sezone, a ne da smo duboko zagazili u klimatološku jesen. Rujan, kažu turistički djelatnici, već miriše na dobru zaradu.

"Određena struktura kvalitetnijih gostiju koji žele mir i nešto jeftinije cijene zapravo dolazi u post sezoni tako da mogu reć da su kuće za odmor popunjene čak i do kraja devetog mjeseca", kaže Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja:

Upravo to je ono što je bio hrvatski turistički plan - ravnomjernije raspoređen turistički promet. Zato kolovoški minus od 2 posto u noćenjima stranih gostiju ministra ne zabrinjava.

"Možemo biti jako zadovoljni što na razini godine imamo rast turističkog prometa od nekih dva posto u dolascima, jedan posto u noćenjima i, po prvi puta u našoj povijesti, imamo rast na razini godine koji nije realiziran u dva glavna ljetna mjeseca zato što smo ova dva ljetna mjeseca zabilježili nešto manji promet otprilike 0,5 posto manje dolazaka i 1,2 posto manje noćenja", objasnio je Tonči Glavina.

Sezona se produljuje

I iznajmljivači vjeruju - nema mjesta strahu nego, posve suprotno, zadovoljstvu.

"Ono što je dobro i što je pozitivno zapravo je da se pokazuje da minimaliziramo sezonalnost što znači da se sezona produžuje pogotovo u priobalju što nam je nekako i u interesu. Na tragu smo toga da budemo destinacija sa cjelogodišnjim turizmom", dodaje Marković.

Osim noćenja i dolazaka, važna brojka je i ona vezana za prihode.

Ministar je na pitanje koliko smo zaradili rekao:

"Nikad više i nikad bolje. To je, naravno, jako bitan dio ovih rezultata", kaže, a za broj izdanih računa dodaje:

"Dakle, po broju izdanih računa 3,6 posto izdanih računa, čak 10 posto - 9, 9 posto povećanje vrijednosti računa i ne, to nije kako bi neki voljeli reći zbog inflacije jer ako je inflacija bila prosječno registrirana negdje oko 4 posto, ako smo rasli skoro 10 posto onda je jasno da imamo realno povećanje prihoda", objasnio je.

No imali smo i povećanje cijena. Kako se ono odrazilo na sezonu?

"Treba reći da bi svi ovi rezultati, i na razni godine i na razni posebno ovog ljetnog dijela bili nešto malo bolji da smo bili nešto malo realniji što se tiče cijena odnosno naše cjenovne konkurentnosti", kaže ministar.

Koja će biti važna i u post sezoni koja je tu, a osobito sljedeće ljeto.