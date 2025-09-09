Zabrana društvenih mreža bila je kap koja je prelila čašu, pravi razlog nereda - korupcija

KAOS U NEPALU /

U masovnim prosvjedima u Nepalu zapaljena je zgrada parlamenta, a uništeni su domovi ministara i premijera, koji je podnio ostavku. U protukorupcijskim prosvjedima mladih poginulo je 19 osoba. Situacija se otela kontroli nakon odluke države o zabrani društvenih mreža.

Prvo su u Katmanduu, upali u premijerovu kuću, potom su je u potpunosti demolirali, pa i zapalili. Ovo dolazi dan nakon što je u sukobu prosvjednika i sigurnosnih snaga nastradalo 19-ero ljudi. Premijer Nepala - dao je ostavku. Više u prilogu...