Sve zbog zabrane društvenih mreža? Krv, kaos i vatra na ulicama grada, drugi dan za redom

Protuvladini prosvjednici zapalili su zgradu nepalskog parlamenta u utorak. Slika s mjesta događaja objavljena na društvenim mrežama prikazuje gomilu oko parlamenta i zgradu praktički prekrivenu dimom.

Glasnogovornik parlamenta potvrdio je AFP-u da su stotine ljudi upale u prostorije i zapalile glavnu zgradu. Ranije danas, nepalski premijer Khadka Prasad Oli podnio je ostavku.

Supruga bivšeg nepalskog premijera Jhalanatha Khanala, Rabi Laxmi Chitrakar umrla je od opeklina nakon što su prosvjednici zapalili njihovu kuću u Dalluu, piše India Today.

Prema riječima članova obitelji, skupina prosvjednika ju je navodno prisilila da uđe u kuću prije nego što je zapalila vatru. Hitno je prevezena u bolnicu za opekline Kirtipur u kritičnom stanju, ali nije preživjela ozljede.

Prosvjedi zbog korupcije i vladine zabrane društvenih mreža počeli su u ponedjeljak.

Demonstracije su brzo postale nasilne, a policija je koristila suzavac i vodene topove. U sukobima s policijom poginulo je najmanje 19 ljudi, a deseci su ozlijeđeni.