Upali obrazi i obješena koža: Sharon Osbourne lijek za mršavljenje uništio lice

Sharon Osbourne, legendarna televizijska i glazbena ikona, danas slavi svoj 73. rođendan, a ovoga puta u centru pozornosti nije nova glazbena uspješnica ili televizijski projekt, već njezina drastična fizička promjena.

Posljednjih godinu dana Sharon je koristila lijek za mršavljenje Ozempic, što je rezultiralo naglim gubitkom kilograma i promjenom izgleda lica. Sama glumica priznaje da je otišla predaleko i sada javno upozorava na opasnosti brzih metoda mršavljenja.

Od djevojke koja je stvorila Ozzyja Osbournea i Ozzfest, preko reality zvijezde „The Osbournes“ do globalnog televizijskog lica, Sharon je kroz život prošla brojne bitke – od raka do poslovnih izazova – i uvijek ostala neustrašivo iskrena. Njezina priča danas je podsjetnik na cijenu slave, ljepote i pritiska javnosti.

U fotogaleriji pogledajte kako Sharon Osbourne izgleda danas i kako se nosi s dramatičnom transformacijom koja je potaknula brojne reakcije javnosti.