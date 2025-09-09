Sjećate li se ovih stvari? Bili su neizostavni rekviziti za plažu 80-ih, nema tko ih nije obožavao

Ljeto je polako na izmaku, a jesen već kuca na vrata. Ovo je savršen trenutak da se osvrnemo na vruće, bezbrižne dane koje smo kao djeca obožavali, kada smo svaki slobodan trenutak provodili u moru, kupajući se i uživajući u suncu. Danas, kad se ljeto povlači, prisjećamo se tih jednostavnih, ali nezaboravnih trenutaka.

Sjećanja na plažu u prošlim vremenima vraćaju nam i rekvizite koji su bili neizostavan dio svakog ljetovanja. Bili su to predmeti koje su svi imali, a bez kojih ni jedno djetinjstvo na moru nije bilo isto. Sretni trenuci provedeni u igri, smijehu i zabavi na plaži uvijek su bili povezani s ovim stvarima, a gotovo nijedno dijete nije prošlo kroz ljeto bez njih.

S tim u vidu, odlučili smo se vratiti u ta vremena i podsjetiti vas na neke od najpopularnijih plažnih rekvizita, koje smo prikupili s Instagram stranice Retroteka.

Ovi predmeti nisu bili samo dio svakodnevnog života na plaži, oni su simbolizirali slobodu, igru i avanturu. Bilo da ste uživali u vodenim pištoljima, ljetnim lopti ili plastičnim kitovima, svaki od tih predmeta donosio je jedinstvenu čaroliju koju se danas teško može ponoviti.