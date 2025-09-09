Modrić slavi okrugli jubilej: Igra nikad bolje, a supruga Vanja mu je najveći oslonac

Danas jedan od najvećih veznjaka u povijesti nogometa, Luka Modrić, slavi veliki jubilej – veliki 40. rođendan!

Maestro, koji je nakon više od desetljeća u Real Madridu obukao dres talijanskog velikana Milana, i dalje prkosi godinama i pokazuje zašto je postao simbol upornosti, talenta i posvećenosti.

No, iza njegovog puta do nogometne besmrtnosti stoji i tiha snaga, njegova supruga Vanja Modrić. Od prvog sudbonosnog telefonskog poziva, preko zajedničkog stvaranja obitelji, do svih uspjeha i izazova koje su prošli zajedno, Vanja je bila Lukin najveći oslonac i sigurna luka.

U nastavku donosimo fotogaleriju koja prikazuje Modrića u novom poglavlju karijere, ali i u najvažnijoj životnoj ulozi – onoj obiteljskog čovjeka, uvijek uz svoju vjernu Vanju.