Prometna nesreća na njemu je ostavila posljedice: Ovako je Halid izgledao prije tragedije

Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) trenutačno se nalazi na odjelu onkologije u sarajevskoj bolnici zbog zdravstvenih problema, a brojni fanovi, prijatelji i obitelj nadaju se njegovom brzom oporavku i povratku na scenu.

Halid je poznat kao 'kralj narodne glazbe', a teška prometna nesreća koja ga je zadesila 2009. godine, ostavila je na njemu fizičke posljedice. U našoj galeriji pogledajte kako je Halid izgledao prije nesreće.