KRALJ NARODNE GLAZBE /

Prometna nesreća na njemu je ostavila posljedice: Ovako je Halid izgledao prije tragedije

Prometna nesreća na njemu je ostavila posljedice: Ovako je Halid izgledao prije tragedije
Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell
Godine 2009. pjevač Halid Bešlić (71) doživio je prometnu nesreću u Sarajevu.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) trenutačno se nalazi na odjelu onkologije u sarajevskoj bolnici zbog zdravstvenih problema, a brojni fanovi, prijatelji i obitelj nadaju se njegovom brzom oporavku i povratku na scenu.

Halid je poznat kao 'kralj narodne glazbe',  a teška prometna nesreća koja ga je zadesila 2009. godine, ostavila je na njemu fizičke posljedice. U našoj galeriji pogledajte kako je Halid izgledao prije nesreće. 

9.9.2025.
14:01
Hot.hr
Dalibor Urukalovic/pixsell
Halid BešlićPrometna NesrećaIzgled
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRALJ NARODNE GLAZBE /
Prometna nesreća na njemu je ostavila posljedice: Ovako je Halid izgledao prije tragedije