Ljepotica Amber Heard: Od filmskih setova do Deppa, Muska i lezbijskih romansi

Amber Heard (39) je američka glumica poznata po ulogama u filmovima Aquaman i The Rum Diary. Javnost je pratila njezin privatni život, posebno brak i medijski praćeni sudski proces s bivšim suprugom Johnnyjem Deppom (61), s kojim se razvela 2017. godine. Njihov spor zbog optužbi za obiteljsko nasilje i klevetu izazvao je globalnu pažnju, a Heard je također poznata po svojoj otvorenoj biseksualnosti i aktivizmu.