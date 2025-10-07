HOLLYWOODSKI SJAJ /

Ljepotica Amber Heard: Od filmskih setova do Deppa, Muska i lezbijskih romansi

Foto: Fmb/wenn/pixsell/wenn/pixsell.
Amber Heard (39) je američka glumica i aktivistica, rođena 22. travnja 1986. u Austinu, Teksas.
Amber Heard (39) je američka glumica poznata po ulogama u filmovima Aquaman i The Rum Diary. Javnost je pratila njezin privatni život, posebno brak i medijski praćeni sudski proces s bivšim suprugom Johnnyjem Deppom (61), s kojim se razvela 2017. godine. Njihov spor zbog optužbi za obiteljsko nasilje i klevetu izazvao je globalnu pažnju, a Heard je također poznata po svojoj otvorenoj biseksualnosti i aktivizmu.

7.10.2025.
7:02
Hot.hr
Fmb/wenn/pixsell/wenn/pixsell.
Ljepotica Amber Heard: Od filmskih setova do Deppa, Muska i lezbijskih romansi