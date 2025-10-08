Nazivaju je Barbie kraljevske obitelji: Nećakinja Lady Di svojom ljepotom pridobila je svjetsku pozornost

Lady Kitty Eleanor Spencer (34) rođena je 28. prosinca 1990. u Londonu kao najstarija kći Charlesa Spencera, 9. grofa Spencera, i manekenke Victorije Lockwood. Njezina obitelj pripada britanskom plemstvu, a Kitty je nećakinja princeze Diane, što je već odmalena stavilo fokus javnosti na nju.

Djetinjstvo je provela između Engleske i Južnoafričke Republike, gdje se preselila s majkom nakon razvoda roditelja. Tamo je pohađala prestižnu školu Reddam House u Cape Townu, a kasnije se vratila u Veliku Britaniju kako bi nastavila obrazovanje. Studirala je psihologiju, politiku i englesku književnost na University of Cape Town, a zatim je magistrirala luksuzni brend menadžment na Regent’s University London. Svoju karijeru u modnoj industriji započela je kao model, a ubrzo je postala zaštitno lice luksuznih brendova poput Bulgari i Dolce & Gabbana. Osim toga, posjeduje diplomu iz luksuznog brend menadžmenta i aktivno se bavi humanitarnim radom, podržavajući organizacije poput Centrepoint, Give Us Time i Elton John AIDS Foundation.

U siječnju 2020. godine je objavila svoje zaruke s južnoafričkim poduzetnikom Michaelom Lewisom, koji je 32 godine stariji od nje. Vjenčali su se u srpnju 2021. godine u Italiji, a Kitty je tom prigodom nosila nekoliko raskošnih vjenčanica dizajniranih od strane Dolce & Gabbane. Par je 2024. godine dobio kćer, čije ime nije bilo odmah objavljeno javnosti.