Dramatični prizori: Đoković se usred meča samo srušio! Publika promrzla od straha

Novak Đoković, najbolji srpski tenisač i jedan od najboljih svih vremena, našao se u utorak u neviđenoj situaciji na Mastersu iz seije 1000 u Šangaju protiv Španjolca Munara, koja je zabrinula sve na stadionu. Inače, uvjeti za igru bili su znatno otežani zbog visoke temperature i vlage, a kada se tome doda i Đokovićeva ozljeda gležnja stvar postaje još gora.

Nakon intervencije fizioterapeuta i jedne tablete nastavio je Đoković kako tako s igrom i držao se dobro sve dok Munar nije osvojio drugi set.

Tijekom napete borbe na turniru, uslijed velike fizičke iscrpljenosti, Đoković se srušio na teren. Medicinska ekipa odmah je reagirala.

Tlak mu je bio povišen, a na terenu su ga mjerili kako bi provjerili njegovo stanje. Posjeli su ga na klupu, izmjerili mu tlak te mu dali novu tabletu.

Po povratku na teren samouvjereno je osigurao mjesto među osam najboljih na turniru Time je postao najstariji sudionik četvrtfinala turnira Masters serije, no odbio je dati intervju na terenu odmah nakon meča. Iako nije bio u najboljoj formi, poznat je po svojoj odlučnosti i snazi volje. To se dobro vidjelo u ovom meču.

Novak se uspio oporaviti i vratiti na teren, ponovno preuzimajući kontrolu nad situacijom. Njegova nevjerojatna sposobnost da se vrati nakon takvog incidenta oduševila je publiku, koja je ponovo mogla uživati u njegovoj borbenosti.

Đoković je uspio dovršiti meč, pokazavši da je i u najtežim trenucima na terenu pravi borac. Ovaj trenutak bio je podsjetnik da i najveći sportaši imaju svoje trenutke slabosti, no prava snaga leži u sposobnosti da se vrate i nadmaše te izazove.

