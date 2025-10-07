Đoković psovao, gubio živce, mjerili mu tlak i dali tabletu, pa se u jednom trenutku srušio

Najbolji srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Šangaju po izazovnim vremenskim uvjetima, a imao je i zdravstvenih problema u meču protiv Španjolca Jaumea Munara, javlja službena stranica ATP organizacije.

Đoković, 24-struki osvajač Grand Slama, nakon što je povraćao na terenu zbog teških uvjeta u prethodnom meču protiv Nijemca Hanfmanna, ponovno je u utorak hodao po rubu, no na kraju je izvukao pobjedu protiv Munara sa 6-3, 5-7, 6-2. Ugledni britanski BBC javlja kako je Đoković u ovom meču prošao više kriznih situacija, ostao bez energije zbog teških uvjeta i lošeg zdravstvenog stanja, ali je na kraju uspio uhvatiti TOP 8 turnira.

Inače, uvjeti za igru bili su znatno otežani zbog visoke temperature i vlage, a kada se tome doda i Đokovićeva ozljeda gležnja stvar postaje još gora. Nakon intervencije fizioterapeuta i jedne tablete nastavio je Đoković kako tako s igrom i držao se dobro sve dok Munar nije osvojio drugi set.

Foto: Hector Retamal/afp/profimedia

Tada se Đoković srušio na teren i izazvao zabrinutost svih prisutnih na stadionu, uključujući i suca koji je s liječnikom uletio u teren. Sjeli su ga na klupu, izmjerili mu tlak te mu dali novu tabletu.

Po povratku na teren samouvjereno je osigurao mjesto među osam najboljih u Šangaju. Time je postao najstariji sudionik četvrtfinala turnira Masters serije, no odbio je dati intervju na terenu odmah nakon meča. Situaciju mu nisu olakšali ni živci koje je lako gubio, pogotovo zbog trenera Borisa Bošnjakovića i brojnih pogrešaka. U jednom trenutku trener mu je viknuo:

"Ne to, Nole", na što je isfrustrirani Đoković odgovorio:

"Šta gledaš, koju p**ku materinu!".

S obzirom na izostanak Španjolca Carlosa Alcaraza i poraz Talijana Jannika Sinnera u prethodnom kolu protiv Nizozemca Tallona Griekspoora, Đoković sada ima priliku osvojiti svoj prvi Masters u gotovo točno dvije godine i Pariza. Za proboj među četiri najbolja, igrat će protiv Belgijanca Zizoua Bergsa, 44. igrača na ATP ljestvici.

Iznimno vrući uvjeti s visokom vlagom i dalje uzrokuju mnogo problema tenisačima na pretposljednjem Mastersu sezone u Šangaju, a između ostalog, i prvi igrač svijeta Talijan Jannik Sinner također je u nedjelju odustao od meča trećeg kola zbog fizičkih problema.

"Brutalno je kada imate preko 80% vlažnosti zraka iz dana u dan, posebno za dečke kada igraju tijekom dana na vrućini, sa suncem, još je brutalnije“, rekao je Novak Đoković.

