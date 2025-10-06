Snimka povraćanja šokirala navijače: Đoković kroz muke došao do pobjede

Novak Đoković izborio je osminu finala Mastersa u Šangaju nakon preokreta protiv Nijemca Hanfmanna, slavivši 2:1 (4:6, 7:5, 6:3).

Međutim, meč nije prošao glatko, Đoković je bio vidno umoran i nespretan na terenu, što su pripisivali teškim uvjetima, na koje se prethodno i žalio.

Djokovic a vomi plusieurs fois durant son match face à Hanfmann



Fou qu'il ait gagné en 3 sets malgré ça



TOUT va bien à Shanghai 🙃 pic.twitter.com/487tOZ5iQh — TennisTemple (@tennistemple) October 5, 2025

Situacija je bila toliko teška da je u jednom trenutku i povratio, što nije prikazano u televizijskom prijenosu, ali je snimljeno od strane navijača i podijeljeno na društvenim mrežama.

