Sabaljenka zapalila internet objavom s Đokovićem: Komentari su urnebesni

Aryna Sabaljenka, svjetski WTA broj jedan, plijeni pažnju i na terenu, i izvan njega. Sabaljenka je vrlo aktivna na društvenim mrežama, a posljednja je objava zapalila internet.

Naime, Sabaljenka je objavila fotografije druženja dva, možda i najpoznatija, para u svijetu sporta. Nje i njezina partnera Georgiosa Frangulisa te Novaka Đokovića i njegove supruge Jelene. Aryna je u opis ostavila znakovite riječi: "Dvostruki spoj iz snova".

Sabaljenka i Novak u odličnom su odnosu i često svoje prijateljstvo objavljuju i na društvenim mrežama, a ova objava izazvala je urnebesne komentare srpskih pratitelja na Instagramu. "Sjedimo za istim stolom, šutiš ti, šutim ja", glasi jedan komentar. "Sjedimo nas četvero, pomalo je nezgodno", glasi drugi.

