DVOSTRUKI SPOJ /

Sabaljenka zapalila internet objavom s Đokovićem: Komentari su urnebesni

Sabaljenka zapalila internet objavom s Đokovićem: Komentari su urnebesni
Foto: Ben Whitley/pa Images/profimedia

Sabaljenka je objavila fotografije druženja dva, možda i najpoznatija, para u svijetu sporta

4.10.2025.
11:45
Sportski.net
Ben Whitley/pa Images/profimedia
Aryna Sabaljenka, svjetski WTA broj jedan, plijeni pažnju i na terenu, i izvan njega. Sabaljenka je vrlo aktivna na društvenim mrežama, a posljednja je objava zapalila internet.

Naime, Sabaljenka je objavila fotografije druženja dva, možda i najpoznatija, para u svijetu sporta. Nje i njezina partnera Georgiosa Frangulisa te Novaka Đokovića i njegove supruge Jelene. Aryna je u opis ostavila znakovite riječi: "Dvostruki spoj iz snova".

 

 

 

Sve o tenisu čitajte na portalu Net.hr.

Sabaljenka i Novak u odličnom su odnosu i često svoje prijateljstvo objavljuju i na društvenim mrežama, a ova objava izazvala je urnebesne komentare srpskih pratitelja na Instagramu. "Sjedimo za istim stolom, šutiš ti, šutim ja", glasi jedan komentar. "Sjedimo nas četvero, pomalo je nezgodno", glasi drugi. 

Aryna SabaljenkaNovak đokovćJelena đoković
