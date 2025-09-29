Objavila izazovnu fotku i srušila internet: 'Ovo nisam očekivao od profesionalne sportašice'

Aryna Sabaljenka, svjetski WTA broj jedan, spada u red najljepših tenisačica svijeta. Bjeloruska tenisačica, koja se u posljednjih nekoliko godina etablirala kao jedna od najdominantnijih sportašica današnjice, ponovno je privukla pažnju – ovaj put ne zbog svojih impresivnih pobjeda na terenu, već zbog izazovne fotografije koju je nedavno objavila na svom Instagram profilu. U biti, Sabaljenka je objavila set od pet fotografija, ali ona na kojoj je u bikiniju, prva po redu, naslonjena na ogradu skupocjene jahte, srušila je internet.

Sve o Aryni Sabaljenko čitajte na portalu Net.hr.

Fotografija je brzo postala viralna i izazvala lavinu komentara, kako od obožavatelja, tako i od kritičara. Sabaljenka je poznata po svom snažnom imidžu i seksi izdanjima, ali ovim potezom je dodatno naglasila svoju sposobnost da iznenadi i oduševi.

Fotografija nije prošla nezapaženo, a reakcije na društvenim mrežama samo su potvrdile njezin status jedne od najutjecajnijih figura u sportu.

"Ovo je prava moć! Što god da radiš, samo nastavi!", pohvalio je jedan od njezinih fanova.

"Nije samo dobra na terenu, ovo je također umjetnost", napisao je drugi korisnik.

"Ovo nije ono što bih očekivao od profesionalne sportašice", komentirao je jedan od kritičara.

"Aryna, uvijek si inspiracija, predivna si!", bio je jedan od najpozitivnijih komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Ludnica na US Openu, Sabaljenka radi čuda