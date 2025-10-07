Pogledajte pretposljednji trening Vatrenih uoči utakmice svih utakmica u lovu na SP 2026.

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je na Maksimiru odradila pretposljednji trening uoči utakmice svih utakmica u kvalifikacijama za SP protiv Češke u Pragu. Na treningu je vladalo dobro raspoloženja. Bilo je tu smijeha, znoja, ozbiljnog rada.

Trening je bio intenzivan, s jasnim naglaskom na taktiku i detalje koji bi mogli presuditi u ovom dvoboju. Vatreni su, pod budnim okom Dalića, radili na preciznosti, koordinaciji i pozicioniranju, sve kako bi bili spremni za zahtjevan susret. Zbog velike važnosti utakmice, atmosfera je bila ozbiljna, ali istovremeno ispunjena odlučnošću i željom za uspjehom.

Na terenu su bili svi ključni igrači, uključujući kapetana Luku Modrića, Ivana Perišića i mnoge druge zvijezde koje čine temelj hrvatske momčadi. Modrić je, kao i uvijek, bio predvodnik na terenu, s osmijehom i smirenim pristupom, dok su ostali igrači pokazali visoki nivo motivacije i ujedinjenosti. Iako je trening bio fizički zahtjevan, jasno je bilo da svi igrači znaju što je na kocki, a njihova koncentracija bila je na maksimalnoj razini.

Trener Dalić istaknuo je važnost svakog detalja u pripremama, jer, kako kaže, ni najmanja pogreška ne smije se dogoditi u ovako važnoj utakmici.

Iako su svi svjesni velikog pritiska, mentalna priprema Vatrenih i njihov pristup svakom treningu pokazuje da su spremni na izazov. Timski duh i zajedništvo, koji su uvijek bili na visokom nivou, sada su još izraženiji. Hrvatska reprezentacija je svjesna da je svaki bod bitan, a ključnu utakmicu protiv Češke moraju dočekati spremni i fokusirani.

U narednim danima, svi će oči biti uprte u ovu utakmicu, koja može imati dalekosežne posljedice na putu prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Vatreni su svjesni svoje moći, a trenuci poput ovih pokazuju njihovu posvećenost i vjeru u uspjeh. Nakon posljednjeg treninga, svi su sigurni – Hrvatska će dati sve od sebe, s ciljem da osigura još jedan korak prema svjetskom tronu.

