Trenerski autoritet o 'turbo igraču' koji je osvojio Dalića: 'On je budućnost reprezentacije'

Uoči ključnih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se na pragu povijesnog uspjeha. Već nakon tri kola mogla bi praktički osigurati plasman na najvažnije nogometno natjecanje, što je u prošlim kvalifikacijama rijetko viđeno.

No, da bi taj cilj postigla, Vatreni moraju pobijediti Češku u Pragu u četvrtaki i Gibraltara u Varaždinu tri dana poslije. O trenutnoj situaciji reprezentacije, Modriću, Valinčiću, Kovačiću, Gvardiolu, ključnim utakmicama, razgovarali smo s Goranom Tomićem, poznatim hrvatskim nogometnim trenerom, koji analizira pristup naše reprezentacije u kvalifikacijama i prednosti koje donosi mirnoća i dominacija u veznom redu.

"Najava i očekivanja su vrlo jednostavni. Očekujem i trebamo uzeti 6 bodova u utakmicama protiv Češke i Gibraltara", kaže za portal Net.hr.

"Češka je ključna utakmica za Hrvatsku u ovim kvalifikacijama za SP 2026. Međutim, mislim da je Hrvatska u tom dvoboju favorit. Česi su pod velikim pritiskom. Generalno, utakmica protiv Češke će biti odlučujuća", ističe Goran Tomić.

U kakvoj formi su hrvatski nogometaši, jeste li vi kao trener zadovoljni formom Vatrenih u matičnim klubovima?

"Najbitnije da je Luka Modrić u TOP formi", nasmijao se Goran Tomić zajedno s vašim novinarom...

Tomić je objasnio da ne bude nedoumica...

"Da se razumijemo, svi reprezentativci Hrvatske su kvalitetni, vrhunski nogometaši, dobri dečki, ali Luka je Luka za igru Hrvatske. Ključni nogometaš oko kojeg se sve vrti i koji je za reprezentaciju više od nogometaša i kapetana. Uz navedeno, kad je Luka u TOP formi, onda jednostavno puno lakše i bolje izgleda za nas."

Ostali?

"Bitno je da imaju minutaže u klubovima. Jedino je vratarsko pitanje nezgodno u reprezentaciji Hrvatske, ali sigurno će Dalić naći najbolje rješenje. Kovačić je opet u reprezentaciji nakon ozljede, Gvardiol je uvijek sjajan. Samim tim što igra standardno u Manchester Cityju i što je jako bitan igrač Pepa Guardiola dovoljno govori o njemu".

Domagoj Bradarić je u reprezentaciji nakon 4 godine. Bradarić i dalje donosi dodanu vrijednost po pitanju iznošenja lopte i sudjelovanja u napadu, pogotovo svojim ubačajima, ali generalno ovaj moderni lijevi bek djeluje stabilnije i zrelije u igri. To je dobio tako što se izvukao iz svoje zone komfora. Bolji je nego prije.

"Istina. To je dokaz da izbornik Dalić prepoznaje dobre igre i veselim se utakmici protiv Češke, kao i protiv Gibraltara. Baš me zanima kako će sve to skupa izgledati".

Vratimo se na Luku. Igra u Milanu fantastično. Luka i u Serie A pokazuje klasu i dominira u 41. godini.

"Tako je. Luku svi hvale i u Italiji. To što Luka radi je jednostavno van svakog razuma, svake pameti. Toliko je puno priča o njemu ispričano, o njemu ne treba ni pričati, trošiti riječi. Luka Modrić je čudo od igrača. On radi takvu razliku i sa 40. godina u drugoj ligi, u jednoj Serie A. Nakon La Lige i Reala, svoje talente donio je i pokazuje ih Talijanima. Poseban je."

Moris Valinčić je osvojio Zlatka Dalića, barem se tako da išćitati iz njegove izjave na pressici u ponedjeljak u Zagrebu. Mogao bi desni bek Dinama koji ove sezone ide na turbo pogon dobiti, najmanje, pretpoziv za kvalifikacijski ciklus u studenom, a možda i završiti na reprezentativnom popisu.

"Sigurno da je Moris Valinčić reprezentativni kapacitet, po ovom što je dosad pokazao. I u Europi u dresu Dinama pokazuje o kakvom se potencijalu radi. Moderni igrač, fizički besprijekoran. Budućnost hrvatske nogometne reprezentacije", zaključio je Goran Tomić.

