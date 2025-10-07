Je li ovo 11 Vatrenih s kojima Zlatko Dalić ide po Svjetsko prvenstvo? Evo kako stoje stvari

Zlatko Dalić će po 100. put voditi Vatrene, a nada se da će mu momčad pokloniti pobjedu kojom bi Hrvatska već sada mogla osigurati mjesto na Svjetskom prvenstvu (prije zadnjeg kola), prvi put još od 2005. godine.

Od debija u Kijevu 2017. do današnjeg Praga, Dalić je prošao put od preokreta do tri medalje i jasno postavio svoj sustav. Uoči dvoboja s Češkom, vjeruje se da će izbornik ponovno izvesti provjerene snage: Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – P. Sučić, Modrić – Mario Pašalić, Kramarić, Perišić – Budimir.

Umjesto ozlijeđenog Stanišića, šansu bi trebao dobiti Jakić, a jedina prava dvojba ostaje napadač, Budimir ili Ivanović u špici.

Ćaleta-Car u klubu ne briljira, no Dalić mu još vjeruje, iako konkuriraju Pongračić, Erlić i mladi Vušković. Hrvatska bi i s bodom bila jako blizu Mundijalu, ali pobjeda bi sve riješila – baš onako kako izbornik priželjkuje za svoj jubilej.

