Povijesni trenutak za Dalića: Vatreni kreću po veliki korak prema Svjetskom prvenstvu!

Manje od mjesec dana nakon uvjerljive pobjede nad Crnom Gorom na Maksimiru, Vatreni su ponovno zajedno na istom mjestu, s istim ciljem. Počinje listopadski ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., a izabranike Zlatka Dalića već u četvrtak čeka najteži ispit gostovanje u Češkoj. Tri dana kasnije u Varaždin stiže Gibraltar.

Dalić pred povijesnim jubilejom

Utakmica protiv Češke bit će povijesna i za samog izbornika. Zlatko Dalić postat će prvi izbornik u povijesti Hrvatske koji je došao do 100. utakmice na klupi Vatrenih, i to točno osam godina nakon svog izborničkog debija.

'Bilo je jako puno sretnih trenutaka, veselja i medalja. Onih lošijih bilo je malo i ne želim ih pamtiti. Pamtim samo sretne dane,' poručio je Dalić uoči puta u Prag.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Dvije utakmice koje mogu odlučiti kvalifikacije

Hrvatska i Češka trenutačno su izjednačene na vrhu skupine sa po 12 bodova, ali Vatreni imaju utakmicu manje i bolju gol-razliku nakon lipanjskog slavlja 5:1. Ova utakmica mogla bi biti ključna u borbi za prvo mjesto koje vodi izravno na Svjetsko prvenstvo.

'Ova prva utakmica izuzetno je važna jer odlučuje o daljnjem raspletu skupine. Češka je naš glavni konkurent i moramo biti maksimalno spremni,' istaknuo je izbornik.

Tablice omogućuje Sofascore

Dileme na vratima i obrani

Najveća enigma uoči Češke je pitanje vratara. Dominik Livaković nije branio od posljednjeg okupljanja, dok je Dominik Kotarski u sjajnoj formi u dresu Kopenhagena.

'Nisam sklon promjenama, ali razgovarat ću s njim i stožerom. Dominik ima našu punu podršku, no Kotarski brani odlično,' rekao je Dalić.

Zbog ozljeda Josipa Stanišića i Josipa Juranovića, pozvan je Domagoj Bradarić, dok će ulogu desnog beka ponovno preuzeti Kristijan Jakić.

'Jakić nije tipičan bočni, ali pokazao je da može odigrati tu rolu. Pozvali smo i Smolčića na pretpoziv, a javlja se i Valinčić koji igra dobro u Dinamu,' dodao je izbornik.

Luka Modrić – i dalje posebna priča

Unatoč godinama, Luka Modrić i dalje ruši granice. U Milanu igra svih 90 minuta i podiže momčad na višu razinu.

'Luka nas stalno iznenađuje. Igra fantastično, s 40 godina vodi klub i reprezentaciju kao da je na početku karijere,' ističe Dalić.

Hrvatska je trenutačno u najboljoj poziciji u skupini – s maksimalnih 12 bodova i utakmicom manje od Češke. S obzirom na formu, iskustvo i širinu kadra, Dalićevi Vatreni ponovno su glavni favorit za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.