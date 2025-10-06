Dinamovac na turbo pogon osvojio Zlatka Dalića: On je rješenje za kritičnu poziciju

Moris Valinčić, sjajni desni bek Dinama, osvojio je Zlatka Dalića. Svi znamo da na popisu izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića nema niti jednog igrača Dinama, ali čini se kako će tome uskoro doći kraj. Iako Moris Valinčić nije na službenom popisu, njegovo ime koje je izbornik izgovorio na press konferenciji u ponedjeljak prije podne jasno daje do znanja.

"Juranović nije standardan u klubu otkako se oporavio od ozljede, Stanišića nema, tako da Jakić ostaje alternativa. Svjesni smo da to nije njegova prirodna pozicija i zato moramo razmišljati o drugim opcijama. U Dinamu se istaknuo Valinčić, koji igra dobre utakmice. Nadam se da ćemo imati širi izbor na idućem popisu, jer je riskantno ići s jednim desnim bekom. Na pretpozivu je i Smolčić", rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Od 1. kola SHNL-a i utakmice na Opus Areni protiv Osijeka (pobjeda Dinama 2-0), Moris Valinčić pokazao se kao reprezentativni kalibar, a još je prošle sezone u dresu Istre skrenuo pozornost na sebe. Cijelu je sezonu razigran, sveprisutan, prodoran i opasan k'o sam vrag.

Čvrsto je dosad držao uzde u obrambenom redu Dinama, ali unosio i “nered” na suparničkoj polovici, gurao suigrače u prilike, probijao koridore kroz suparničku obranu i prijetio po gol. Valinčić igra na turbo pogon i zadaje glavobolje suparničkim igračima. U dosadašnjem tijeku sezone Moris Valinčić pokazao je možda i najviše u Dinamu i zasigurno da je zavrijedio poziv Zlatka Dalića. Definitivno briljira i prvi je pick na desnom beku od igrača koji nisu na reprezentativnom popisu.

Valinčić je kandidat koji je ispunio Dalićeve visoke kriterije i pitanje je samo kada će dobiti svoj poziv. To može biti u studenom za utakmice s Farskom otocima i Crnom Gorom. Tad bi u najmanju ruku mogao završiti na pretpozivu, ali tko zna - možda ga i vidimo na popisu reprezentativaca.

U situaciji gdje je desni bek postao jedno od ključnih otvorenih pitanja, s obzirom na ozljedu Josipa Stanišića i slabiji ritam Josipa Juranovića, Dalić se našao u poziciji da mora pronaći rješenje za kritičnu poziciju. Kristijan Jakić je trenutno jedini desni branič u reprezentaciji, ali njegovo mjesto nije sigurno jer osim što nije primarni branič, njegova pozicija je u osnovi vezni igrač. U tom kontekstu, Valinčić postaje sve ozbiljnija opcija...

Moris Valinčić može donijeti prodornost, fizičku snagu, brzinu i ofenzivnu opasnost koja je potrebna hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na desnom beku. Njegova iznimna forma u europskim utakmicama s Fenerbahčeom i Maccabijem, otklonila je sumnje i pokazala da je Moris Valinčić taj odabrani. Popravlja svoju igru u obrani, iako tu još ima prostora za napredak, što je izazov koji može samo unaprijediti njegovu igru, ali nema sumnje da će uz Dalića i najbolje hrvatske nogometaše samo igrački rasti. Valinčiću je mjesto u reprezentaciji Hrvatske, u to nema sumnje...

Ako izbornik sljedećeg mjeseca, u kvalifikacijskom ciklusu u studenom, pozove ovog ukupno 37. kandidata u reprezentaciju Hrvatske, to bi mogao biti prvi korak prema njegovom trajnom angažmanu među Vatrenima. S obzirom na činjenicu da Valinčić već u svom klubu pruža kvalitetu na europskoj razini, nije nemoguće da će ubrzo nositi dres Hrvatske i na velikoj sceni.

Moris Valinčić pruža Daliću novo rješenje za desni bek, poziciju koja je već neko vrijeme bila upitna. Za Morisa Valinčića, reprezentacija je sada na dohvat ruke. Pitanje je samo kada će biti pozvan, jer njegovo ime sve više postaje neizostavan dio hrvatske nogometne budućnosti.

