Od frajera na konju do utegnutog diktatora: Pogledajte sva lica ruskog vođe

Predsjednik Vladimir Putin proslavio je jučer svoj 73. rođendan radeći i telefonski razgovarajući sa stranim čelnicima, priopćio je u utorak Kremlj.

Putinovi rođendani bili su relativno skromni od početka rata 2022. godine. Prije invazije, često je obilježavao tu prigodu putovanjima u inozemstvo, planinarenjima u Sibiru ili prijateljskim hokejaškim utakmicama.

Iako je Peskov rekao da predsjednik možda ima 'neke osobne planove', dodao je da je tijekom dana zakazan niz međunarodnih telefonskih poziva.

Poznato tko mu je sve čestitao rođendan

Prema Peskovu, rođendanske čestitke od stranih čelnika sada uglavnom dolaze iz zemalja koje Moskva smatra 'prijateljskima'.

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un poslao je predsjedniku telegram s čestitkom, nazvavši ga 'svojim najdražim suputnikom' i pohvalivši njegov 'uspjeh u obavljanju svete misije pouzdanog čuvanja dostojanstva i temeljnih interesa nacije'.

U svojoj poruci, Kim je također istaknuo ulogu ruskog predsjednika u 'izgradnji novog, multipolarnog svijeta'.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u svojoj je poruci rekao da su Putinova 'politička mudrost, iznimna odanost domovini i čvrsta volja u obrani njezinih nacionalnih interesa donijeli nacionalno priznanje i poštovanje stranih kolega'.

Unatoč sve zategnutijim odnosima između Moskve i Bakua posljednjih mjeseci, azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev također je čestitao ruskom vođi, iako detalji njihovog telefonskog razgovora nisu otkriveni.

Rođendanske čestitke uputili su i nikaragvanski supredsjednici Daniel Ortega i Rosario Murillo, koji su Putinu poželjeli dobro zdravlje i daljnji uspjeh, te predsjednik Turkmenistana Serdar Berdimuhamedov, koji je pohvalio Putinovu osobnu ulogu u razvoju prijateljskih veza između dviju zemalja.

Tajna dobrog izgleda

U međuvremenu, čini se da su ruski dužnosnici dobili upute kako čestitati Putinu rođendan. Prema medijskoj kući Agenstvo u egzilu, rečeno im je da objave post na svojim osobnim VKontakte stranicama u kojem će čestitati Putinu i navesti njegova postignuća, piše The Moscow time.

Putinov 73. rođendan također je ponovno privukao pozornost zbog njegovog zdravlja i dugovječnost. Posljednji javno poznati odmor Putin je imao 2021. godine, kada je dva puta putovao u Sibir s tadašnjim ministrom obrane Sergejem Šojguom. Prema Peskovu, predsjednik spava samo nekoliko sati dnevno.

Putin se dugo usredotočuje na održavanje svog zdravlja i poznato je da je postavio stroge zahtjeve karantene za sve koji su se s njim sastali tijekom pandemije Covid-19. Isključivo se oslanja na svoj tim liječnika i istražuje alternativnu medicinu.