Putin ima novi opaki plan, ugušit će sve? Ako mu ovo uspije, slijedit će ga i drugi...

Ruske vlasti su, suočene sa neizvjesnim ishodom sukoba u Ukrajini, u posljednjih nekoliko mjeseci pojačale svoju kontrolu nad internetom, čime se sve više spušta 'digitalna željezna zavjesa' koja velikim dijelom odvaja ruske građane od ostatka svijeta, a Putinov režim koristi upravo rat u Ukrajini i navodnu borbu protiv kriminala i terorizma kao izgovor da ugasi ono malo preostalih sloboda na ruskom dijelu interneta.

Vlasti su tako krenule ograničavati pristup brojnim globalnim platformama i servisima, blokirajući često i pozive preko popularnih aplikacija poput Telegrama i WhatsApp-a, uz tvrdnje da se te aplikacije koriste za prevare, ucjene i širenje ekstremističkih materijala i zapadne propagande.

Paralelno s ovim, Rusija je uvela i svoj novi 'nacionalni komunikacijski servis', aplikaciju pod nazivom 'Max', koja je proglašena 'državnim Messengerom' i postavljena kao obavezna aplikacija na novim uređajima u državnoj službi, dok se istovremeno forsira i njeno korištenje u drugim javnim institucijama. Kada se instalira, ova aplikacija traži široke ovlasti od korisnika, poput pristupa kameri, mikrofonu, lokaciji, dokumentima i kontaktima - ipak, ovakve zahtjeve imaju i mnoge zapadne kao i kineske aplikacije za komunikaciju.

Foto: Shutterstock

Rusi žele potpunu kontrolu informacija

Ruski model interneta, iako dosta različit od kineskog zbog same tehničke strukture interneta u zemlji, sve više liči na 'Veliki vatreni zid' Kine, pa tako i Kremlj implementira decentralizirani sistem blokada internet servisa kroz različite providere i mreže, koristeći tehnologije poput dubinske inspekcije paketa (deep packet inspection) kako bi filtrirao promet.

Ideje dolaze i iz Irana, gdje vlasti također koriste slične metode kako bi održale čvrstu kontrolu nad protokom informacija na internetu. Analitičari i stručnjaci za cyber sigurnost upozoravaju da se Rusija sve više kreće od autoritarnog ka totalitarnom modelu upravljanja internetom, jer cilj vlasti nije samo gušenje mogućih kritika već i potpuna kontrola informacija i kreiranje neke vrste zatvorenog digitalnog prostora u kojem će država određivati šta građani mogu vidjeti, čuti i dijeliti.

Foto: Profimedia

Kremlj sve ovo opravdava zaštitom nacionalne sigurnosti, borbom protiv sabotaže, prevara i terorizma te 'ukrajinske propagande', ali iza ovog narativa krije se zapravo strategija kojom se ograničava sloboda govora, privatnost i mogućnost slobodne komunikacije.

Ovako će i drugi autoritarni režimi?

Ruski građani se tako postepeno suočavaju sa realnošću da im je digitalni život pod konstantnim nadzorom, a internet koji koriste sve više liči na zatvoreni sistem u kojem je jedini jamac sigurnosti sadržaja zapravo sama država. Ukoliko ovaj model uspješno i u potpunosti zaživi, stručnjaci strahuju da bi mogao poslužiti kao primjer i drugim autoritarnim režimima u svijetu koji žele podićivlastite digitalne barijere i izolirati svoje stanovništvo od globalnog protoka informacija na internetu.

