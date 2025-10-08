Cijeli svijet priča o ovom automobilu: Hipster će koštati manje od 15.000 eura?

Dacia, Renaultov budget brend, predstavila je Hipster Concept, prototip novog električnog mini automobila koji bi u prodaji trebao koštati manje od 15.000 eura.

Hipster je vrlo malen – dugačak je tek tri metra, i teži manje od 800 kilograma. Za usporedbu, najkraći automobil na europskom tržištu je trenutno model T03 kineskog Leapmotora, koji je dulji od Hipstera za 62 cm.

"Hipster je koncept Dacijine odvažne vizije za lokalnu, priuštivu, svakodnevnu mobilnost. Ako se pojavi mogućnost da on uđe u masovnu proizvodnju, mi smo spremni", rekla je predsjednica uprave Dacije Katrin Adt, koja je nedavno stigla u kompaniju iz njemačkog Mercedes-Benza.

Maksimalna brzina 90 km/h, doseg 150 km

Kockasti Hipster ima troje vrata, a maksimalna brzina bi mu trebala biti oko 90 km na sat, s dosegom jednog baterijskog punjenja od 150 km. Prema podacima iz Dacije, vlasnici automobila u prosjeku prijeđu manje od 40 kilometara dnevno, prosječnom brzinom od 56 kilometara na sat.

Dacia je također maksimalno pojednostavila dizajn Hipstera, kako bi srezala troškove proizvodnje: Hipster ima platnom presvučena sjedala, minimalnu količinu elektronike, ručno podizanje prozora, i vrpce za otvaranje vrata umjesto kvaka. Postoji mogućnost da se na tržištu ponudi u samo jednoj boji, vjerojatno u sivo-plavoj verziji u kojoj je i prototip.

"Jednostavan i inovativan. Robustan izgled s karakterom, kutijaste linije i ravna stakla koja maksimalno iskorištavaju unutarnji prostor: svaki detalj izražava funkcionalnu jednostavnost. Više od stila, to je obećanje: sigurnost, svakodnmevna praktičnost i udobnost u unutrašnjosti, u prepoznatljivom dizajnu", tim riječima Dacia opisuje Hipster na svojim stranicama.

Foto: Dacia.hr/ Hipster

Prtljažnik od 70 do 500 litara

Konceptno vozilo Hipster jednako je spretno na gradskim, seoskim i prigradskim cestama. Dizajniran je za svakodnevnu upotrebu i može se priključiti na običnu kućnu utičnicu.U Daciji navode kako su dva punjenja tjedno dovoljna za dnevne vožnje.

Hipster ima 70 litara modularnog prtljažnika, koji se može povećati do 500 litara.

Inovativni sustav YouClip omogućuje jednostavno pričvršćivanje raznih dodataka, poput pametnih telefona, torbi i posudica, te nudi širok raspon mogućnosti prilagodbe unutrašnjosti vozila Hipster.

Foto: Dacia.hr/ Hipster

Kako do serijske proizvodnje?

Hipster bi mogao ući u serijsku proizvodnju ako Europska unija odgovori na pozive nekih proizvođača i stvori novu kategoriju malih gradskih vozila.

Renault i Stellantis predvode kampanju usmjerenu na regulatore Europske unije za uvođenje nove kategorije malih automobila u EU, po uzoru na japanska Kei vozila, koji bi zbog manje veličine mogli imati manje zakonom propisane opreme – osobito onih koje se tiču sigurnosti – u odnosu na veće automobile. Zagovornici te ideje kažu da bi automobili za gradsku ili prigradsku vožnju mogli biti sigurni i bez takve opreme, te da je to jedini način da se dramatično smanji njihova težina i proizvodne cijene.

Još u travnju Renault i Stellantis su počeli aktivnije zagovarati novu kategoriju vozila. Europski proizvođači su uglavnom odustali od malenih vozila jer ih smatraju neprofitabilnima – za što industrija krivi europsku regulativu koja koja vozila čini većim, težim i skupljim. Predsjednik uprave Stellantisa John Elkann rekao je u lipnju da je Europi potrebna njena vlastita verzija japanskih Kei automobila – malih urbanih vozila ograničenih dimenzija i snage motora, za koja se zbog toga plaćaju niži troškovi poreza i osiguranja. U Japanu na takve automobile otpada oko 40 posto tržišta.

Iako mali automobili danas čine samo pet posto europskog tržišta – u osamdesetima su činili gotovo polovicu – iz industrije smatraju da bi se tržišni udio mogao opet povećati ako se ponude novi modeli. Po procjenama S&P Global prodaja u tom segmentu bi do 2030. mogla dosegnuti 600.000 komada godišnje, što je oko 20 posto više u odnosu na 2024. Proizvođači, okupljeni u udrugu ACEA, lobiraju da se izmijeni sigurnosna regulativa GSR2, koja propisuje pravila za zračne jastuke, razne vrste senzora, koji se testiraju u sudarima u laboratorijskim uvjetima, i kažu da troškovi takvih pravila, uz druge propise o zagađenju i emisijama, u konačnici poskupljuju proizvodnju svakog novog vozila za 850-1.400 eura, piše portal financije.hr.

Foto: Dacia.hr/ Hipster

Cijena novih automobila u 20 godina porasla za 63 posto

ACEA tvrdi da takve stvari nisu potrebne za male automobile kojima je jedina namjena gradska vožnja, i traži od Europske komisije da se zakonski uvede posebna kategorija nazvana MO, ili e-automobil, za mala električna vozila. Iz Komisije su u lipnju rekli da razmatraju tu ideju. Zasad je nejasno kada bi nova pravila mogla stupiti na snagu, ali Hipster je jedan od modela kojim se neki proizvođači žele za to pripremiti.

Iz Dacije procjenjuju da je prosječna cijena novih automobila između 2001. i 2020. porasla za 63 posto, te da europskim kupcima trebaju jeftiniji modeli. Međutim, ta nova kategorija automobila, o kojoj se trenutno pregovara sa zakonodavcima, vjerojatno će doći s nekim uvjetima.

"Propisi će vrlo vjerojatno tražiti da se ti modeli proizvode u Europi. Također bismo trebali razviti i industrijski model koji bi išao zajedno s takvim modelima", rekao je za Reuters David Durand, voditelj dizajna za brend Dacia. Kako izgleda Hipster koncept pogledajte u našoj fotogaleriji.