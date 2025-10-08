Bivša supruga nogometne ikone bori se s teškom bolešću: 'Život mi se u potpunosti promijenio'

Sara Carbonero Arévalo ime je koje je odjeknulo daleko izvan granica Španjolske, postavši sinonim za uspješnu sportsku novinarku, televizijsku voditeljicu, modnu ikonu i poduzetnicu. Njezina karijera, isprepletena s nekim od najvećih trenutaka u povijesti španjolskog sporta, ali i s osobnim izazovima, čini je jednom od najintrigantnijih medijskih ličnosti svoje generacije. Iako je svjetsku slavu stekla uz nogometne terene, njezina priča mnogo je kompleksnija i inspirativnija.

Od studentskih dana do zvijezda

Rođena 3. veljače 1984. godine u malom mjestu Corral de Almaguer u provinciji Toledo, Sara je s 19 godina preselila u Madrid kako bi slijedila svoj san o novinarstvu. Upisala je studij na prestižnom Sveučilištu Complutense, no sudbina je za nju imala brže planove. Već tijekom treće godine studija dobila je priliku stažirati na popularnoj sportskoj radijskoj postaji Radio Marca. Njezin talent i predanost brzo su prepoznati te joj je, samo šest mjeseci kasnije, ponuđen stalni posao, zbog čega je odlučila napustiti studij i u potpunosti se posvetiti karijeri.

Njezin put prema vrhu bio je strelovit. Nakon kratkog razdoblja na postaji Cadena SER, 2007. godine prelazi na televiziju La Sexta, gdje se istaknula prateći Europsko prvenstvo u košarci. Njezin stil izvještavanja, kombinacija stručnosti i karizme, privukao je pažnju najvećih medijskih kuća.

Ključni trenutak dogodio se u travnju 2009. godine, kada potpisuje za Telecinco, jednu od vodećih španjolskih televizijskih kuća. Kao urednica i voditeljica sportskog programa, njezin prvi veliki zadatak bio je izvještavanje s Kupa konfederacija u Južnoafričkoj Republici.

Upravo ondje, na profesionalnom zadatku, upoznala je Ikera Casillasa, legendarnog vratara španjolske reprezentacije, što će obilježiti sljedeće desetljeće njezina života. Iste godine, američko izdanje časopisa FHM proglasilo ju je "Najseksi sportskom reporterkom na svijetu", titulom koja joj je donijela dodatnu medijsku pozornost.

"Nema ničeg ljepšeg nego osjećati se slobodno i biti svoj", kazala je svojedobno Sara Carbonero.

Kontroverze i globalna slava

Godina 2010. bila je prijelomna za Saru Carbonero. Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu u Južnoafričkoj Republici, našla se u središtu međunarodne kontroverze. Nakon iznenađujućeg poraza Španjolske od Švicarske u prvoj utakmici, britanski mediji, predvođeni The Timesom, optužili su je da je svojim prisustvom uz aut-liniju omela svog tadašnjeg dečka Ikera Casillasa. Tvrdnje su bile senzacionalističke, no brzo su se proširile svijetom.

Španjolski mediji, uključujući ugledne novine kao što su El País i Marca, stali su u njezinu obranu, nazivajući optužbe apsurdnima i neutemeljenima. Ipak, kontroverza je Saru pretvorila u "jednu od najfotografiranijih osoba Svjetskog prvenstva".

Sve je kulminiralo u finalnoj večeri, nakon što je Španjolska osvojila svoj prvi naslov svjetskog prvaka. Tijekom intervjua uživo nakon utakmice, vidno emotivni Iker Casillas prekinuo je njezin upit i poljubio je pred milijunskim auditorijem. Taj spontani trenutak postao je jedan od najupečatljivijih simbola španjolske pobjede i lansirao je Saru u status globalne zvijezde, a njih dvoje u jedan od najpoznatijih parova na svijetu.

Život izvan sportskog novinarstva

Iako je njezina karijera neraskidivo vezana uz sport, Sara Carbonero uspješno je izgradila ime i u drugim područjima, dokazavši svoju svestranost i poduzetnički duh.

Foto: Alfaqui/cesar Cebolla/newscom/profimedia

Poduzetništvo i moda

Zajedno s dvije prijateljice, 2015. godine pokrenula je modni brend Slow Love. Brend, koji posluje online, nudi odjeću, modne dodatke i kozmetičke proizvode, a temelji se na filozofiji spore mode i održivosti. Godinu dana kasnije, u srpnju 2016., okušala se i kao voditeljica modnog TV showa "Quiero Ser" (Želim biti) na Telecincu. Uz to, godinama je pisala mjesečnu kolumnu za španjolsko izdanje časopisa Elle te surađivala s meksičkom televizijom Televisa.

Osobni život i obitelj

Veza s Ikerom Casillasom trajala je od 2009. do 2021. godine. U siječnju 2014. dobili su prvog sina, Martína, a u lipnju 2016. i drugog, Lucasa. Par se vjenčao u tajnosti 20. ožujka 2016. godine. Godine 2015., zbog Casillasovog transfera u FC Porto, obitelj se preselila u Portugal, gdje su proveli pet godina. U ožujku 2021., zajedničkom su izjavom objavili da se razvode, ali da ostaju u prijateljskim odnosima posvećeni odgoju svoje djece.

Unatoč slavi, Sara je u intervjuima često isticala svoju sramežljivu i introvertiranu prirodu, priznajući kako joj je bilo teško naviknuti se na stalnu medijsku pažnju. Kao svoj bijeg od stresa navodi glazbu – svira gitaru od svoje osme godine i sanja o tome da jednog dana vodi glazbenu radijsku emisiju.

Borba za zdravlje

Posljednjih nekoliko godina Sarin život obilježili su i ozbiljni zdravstveni izazovi. U svibnju 2019. godine, samo nekoliko tjedana nakon što je Iker Casillas pretrpio srčani udar, Sari je dijagnosticiran maligni tumor na jajniku. Podvrgnuta je operaciji i uspješno se oporavila, o čemu je otvoreno govorila kako bi podigla svijest o važnosti prevencije.

Foto: Alfaqui/cesar Cebolla/newscom/profimedia

U veljači 2021. ponovno je hospitalizirana, što je potaknulo medijske spekulacije o povratku bolesti, no ona je odlučila zadržati detalje o svom zdravstvenom stanju privatnima.

"Teškoće jačaju tvoj duh", izjavila je Sara Carbonero.

Ranije ove godine u razgovoru za Hola je potvrdila kako joj se prije godinu rak jajnika vratio i da je opet završila u bolnici i na terapijama. U nedavnom intervjuu za časopis Women's Health, Carbonero je pričala o životnoj drami. Govoreći o svom nedavnom sudjelovanju na surferskom događaju u Biarritzu s prvakinjom Natxo González, u sklopu promotivnog događaja, Sara je izjavila zašto ovaj izazov ima toliko posebno značenje za nju.

"Prošle godine nisam mogla sudjelovati u tom iskustvu jer sam dolazila iz bolnice u Pamploni i moje putovanje je bilo malo teže, ali obećala sam Natxo da ću se, ako ove godine sve bude u redu, popeti na dasku“, izjavila je i dodala:

"Moja najveća sreća leži u tome da sam trenutno dobro“, priznala je. Također je podijelila razmišljanje koje je prati otkako joj se život okrenuo za 180 stupnjeva:

"Kad je osoba zdrava, ima puno problema, ali kad je bolesna, ima samo jedan i jednu želju. Biti zdrav. Neću vam lagati, 40.rođendan mi je bio jako težak, bila sam u takvoj situaciji da mi je iznimno teško bilo navršiti 40. godinu", izjavila je Sara.

Sara Carbonero simbol snage, ustrajnosti i elegancije. Kroz svoju karijeru, koja se procjenjuje na neto vrijednost od oko 10 milijuna eura, dokazala je da je moguće spojiti profesionalni uspjeh, majčinstvo i poduzetništvo, istovremeno se hrabro noseći sa svim životnim nedaćama. Njezina priča ostaje inspiracija mnogim mladim ženama u Španjolskoj i diljem svijeta.

