Halid Bešlić oženio 'pola' Vatrenih! Dva slavna kapetana imala s njim poseban odnos

Halid Bešlić, legenda bosanskohercegovačke glazbene scene, bio je omiljen među mnogim obožavateljima, uključujući i hrvatske nogometaše. Njegova povezanost s hrvatskom nogometnom reprezentacijom postala je poznata kada je prije dvije godine u intervjuu za InMagazin otkrio da je "poženio" cijelu hrvatsku reprezentaciju. Iako je naravno riječ bila o šali, njegov odnos s igračima bio je duboko prijateljski i puni šarm.

"Bilo ih je dosta. Srna, Luka... Bilo ih je sigurno sedam, osam, deset... Pa se ja malo šalim kad me pitaju za koga navijam, ja kažem za hrvatsku reprezentaciju, a kad me pitaju kako to, kažem im - sve sam ih oženio!"

Bešlić je svirao na svadbama nekoliko poznatih hrvatskih nogometaša, uključujući Darija Srnu i Luku Modrića. Njegove pjesme, pune emocija i tuge, često su bile soundtrack za njihove proslave. Kroz godine je stekao veliki broj prijatelja među igračima, koji su ga često pozivali na svoje svadbe. U intervjuu je otkrio da je svirao na vjenčanjima sigurno sedam ili osam nogometaša, čime je i postao simbol sreće i veselja za mnoge od njih.

Ova posebna povezanost s hrvatskim nogometašima samo je jedan od aspekata Bešlićevog života, koji je tijekom godina uspio stvoriti ne samo glazbenu baštinu, već i snažnu vezu s jednim od najvažnijih dijelova života mnogih Hrvata – nogometom.

Halid Bešlić gotovo pola stoljeća jedna je od najvoljenijih i najcjenjenijih glazbenih ikona na ovim prostorima. Ovaj pjevač s velikim srcem, kako ga mnogi opisuju, ostavio je dubok trag u glazbenom svijetu.

Podsjetimo, u utorak je u 72. godini života preminuo Halid Bešlić, bosanskohercegovački legendarni glazbenik koji je imao obožavatelje diljem regije. Preminuo je oko 13.00 u sarajevskoj bolnici gdje se liječio od karcinoma jetre. Legenda narodne glazbe i sevdalinke, glas koji je rasplakao i razveselio generacije, ugasio se nakon hrabre i duge borbe s bolešću.

Mediji su javili da je smješten na odjelu onkologije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Prijatelji, kolege i njegova publika znali su da je situacija ozbiljna, a njegov dugogodišnji prijatelj Osman Hadžić izjavio je nedavno da je Halid "mentalno jak" te da "apsolutno ne izgleda kao da je bolestan". Liječnici su, kako su izvještavali mediji, preporučili mirovanje i praćenje stanja, te se pratila funkcija jetre.

Par dana kasnije, pjevačev prijatelj Hafiz Nedim Botić potvrdio je u emotivnoj objavi da je "Halid Bešlić u bolnici, dijagnoza rak".

