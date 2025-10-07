Regija tuguje! Poznati sportaši slomljeni: 'Halide, hvala ti za sve emocije'

Bosanskohercegovačka javnost s nevjericom je primila vijest da je preminuo Halid Bešlić, jedan od najvećih glazbenih umjetnika koje je ta zemlja ikada imala. Legendarni pjevač napustio nas je u 72. godini života nakon kratke, ali teške borbe s bolešću, ostavivši za sobom ogroman trag u glazbi i emocijama generacija.

Bešlić je u bolnicu primljen krajem kolovoza, a vijest o njegovoj smrti rastužila je ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego i cijeli regiju. Njegove pjesme, ispunjene toplinom i nostalgijom, bile su dio svakodnevnog života pjevale su se na svadbama, slavile uspjesi, ali i tugovalo uz njih.

Javljaju se mnogi sportaši

Jedan od prvih koji se oprostio bio je Džanan Musa, košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je na Instagramu podijelio jednostavnu, ali snažnu poruku:

'Hvala ti za sve.”

Musu su ubrzo slijedili i drugi poznati bh. sportaši. Tenisač Damir Džumhur, nogometaši Haris Hajradinović i Ermin Zec, te brojni drugi podijelili su emotivne objave u znak poštovanja prema čovjeku čije su pjesme obilježile njihove živote.

Dirljiv oproštaj objavio je i bivši kapetan reprezentacije Emir Spahić, koji je otkrio njihovu posljednju komunikaciju:

“Dogovorili smo se da ti častiš ručkom kad se vratimo s Kipra, brate. Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Neka ti Allah podari širok dženet, a porodici sabur.”

'Tvoj glas ostat će dio naše duše'

Nešto kasnije oglasio se i Edin Džeko, s porukom koja je mnogima izmamila suze:

“Otišao je čovjek čiji je glas bio dio naših života. Halide, hvala ti za sve emocije, za pjesme uz koje smo rasli, voljeli i tugovali. Tvoj glas ostat će dio naše duše. Počivaj u miru, legendo.”

Prijateljstvo Bešlića, Džeke i Spahića bilo je poznato javnosti, trojac je nerijetko zajedno nastupao u emisijama i privatnim druženjima. U jednom od nezaboravnih trenutaka, Halid im je u televizijskom studiju otpjevao “Oj Zefire”, dok su mu se njih dvojica pridružila u pjesmi scena koja se danas s tugom, ali i ponosom, dijeli po društvenim mrežama. Njih trojicu pogledajte na videu OVDJE

