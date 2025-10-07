Regija tuguje! Poznati sportaši slomljeni: 'Halide, hvala ti za sve emocije'
Legendarni pjevač napustio nas je u 72. godini života nakon kratke, ali teške borbe s bolešću, ostavivši za sobom ogroman trag u glazbi i emocijama generacija.
Bosanskohercegovačka javnost s nevjericom je primila vijest da je preminuo Halid Bešlić, jedan od najvećih glazbenih umjetnika koje je ta zemlja ikada imala. Legendarni pjevač napustio nas je u 72. godini života nakon kratke, ali teške borbe s bolešću, ostavivši za sobom ogroman trag u glazbi i emocijama generacija.
Bešlić je u bolnicu primljen krajem kolovoza, a vijest o njegovoj smrti rastužila je ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego i cijeli regiju. Njegove pjesme, ispunjene toplinom i nostalgijom, bile su dio svakodnevnog života pjevale su se na svadbama, slavile uspjesi, ali i tugovalo uz njih.
Javljaju se mnogi sportaši
Jedan od prvih koji se oprostio bio je Džanan Musa, košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je na Instagramu podijelio jednostavnu, ali snažnu poruku:
'Hvala ti za sve.”
Musu su ubrzo slijedili i drugi poznati bh. sportaši. Tenisač Damir Džumhur, nogometaši Haris Hajradinović i Ermin Zec, te brojni drugi podijelili su emotivne objave u znak poštovanja prema čovjeku čije su pjesme obilježile njihove živote.
Dirljiv oproštaj objavio je i bivši kapetan reprezentacije Emir Spahić, koji je otkrio njihovu posljednju komunikaciju:
“Dogovorili smo se da ti častiš ručkom kad se vratimo s Kipra, brate. Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Neka ti Allah podari širok dženet, a porodici sabur.”
'Tvoj glas ostat će dio naše duše'
Nešto kasnije oglasio se i Edin Džeko, s porukom koja je mnogima izmamila suze:
“Otišao je čovjek čiji je glas bio dio naših života. Halide, hvala ti za sve emocije, za pjesme uz koje smo rasli, voljeli i tugovali. Tvoj glas ostat će dio naše duše. Počivaj u miru, legendo.”
Prijateljstvo Bešlića, Džeke i Spahića bilo je poznato javnosti, trojac je nerijetko zajedno nastupao u emisijama i privatnim druženjima. U jednom od nezaboravnih trenutaka, Halid im je u televizijskom studiju otpjevao “Oj Zefire”, dok su mu se njih dvojica pridružila u pjesmi scena koja se danas s tugom, ali i ponosom, dijeli po društvenim mrežama. Njih trojicu pogledajte na videu OVDJE
POGLEDAJTE VIDEO: Šok na Maksimiru: Lokomotiva srušila Dinamo i nanijela mu drugi poraz sezone!