Nije mu bilo spasa: Poznato je od čega je bolovao Halid Bešlić

Legendarni bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe i sevdalinki, Halid Bešlić, preminuo je danas oko 13 sati u sarajevskoj bolnici, nakon duge i teške borbe s brojnim zdravstvenim problemima.

Prema riječima njegovog menadžera Damira Ramljaka Tigra, Bešlić se suočavao sa ozbiljnim problemima s jetrom, piše Republika.

Bešlić je tijekom godina imao dugogodišnje zdravstvene poteškoće, uključujući dijabetes, probleme s bubrezima, koji su zahtijevali korištenje aparata za potporu, kao i posljedice teške prometne nesreće iz 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio ozljede pluća.

Išlo je na bolje

Njegovo zdravstveno stanje posljednjih mjeseci bilo je neizvjesno, a liječnici su se trudili stabilizirati funkciju njegovih vitalnih organa. Iako su se pojavljivale glasine o njegovom lošem stanju, njegov menadžer Nedim je prije mjesec dana demantirao te tvrdnje:

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem želim demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana o otkazivanju organa i njegovom lošem stanju, ništa od toga nije točno", rekao je Nedim za Klix.ba.

