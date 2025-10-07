Od tesara do velike glazbene zvijezde: Najzanimljivije činjenice koje se vežu uz Halida

Vijest o smrti legendarnog Halida Bešlića (72) rastužila je mnoge. Njegovi hitovi osvojili su mnogobrojnu publiku diljem regije, a njegov prepoznatljiv glas i emotivne pjesme ostat će zauvijek urezani u srcima svih generacija. Bio je simbol narodne glazbe i glas koji je spajao ljude u trenucima radosti i tuge. Njegova karijera trajala je više od četiri desetljeća, a nastupi koje je održavao punili su dvorane i stadione, stvarajući nezaboravnu atmosferu. Ovo su neke od činjenica koje se vežu uz njegov život i zavidnu glazbenu karijeru.

Prije glazbene karijere radio kao tesar

Prije nego što je zakoračio u svijet glazbe, Halid je radio kao tesar — osoba koji izrađuje i postavlja drvene konstrukcije, poput krovova i drugih dijelova zgrada. Taj je posao obavljao u rodnom kraju, što mu je donijelo solidne životne temelje i radnu disciplinu. Iako se bavio potpuno drugačijom profesijom, ljubav prema glazbi bila je jača.

Prvi veliki hit mu je pjesma 'Miljacka'

Pjesma "Miljacka" brzo je osvojila srca publike širom bivše Jugoslavije. Ova pjesma postala je jedna od njegovih najprepoznatljivijih, a naziv je dobila po rijeci Miljacki koja prolazi kroz Sarajevo. "Miljacka" je bila svojevrsni proboj za Halida i otvorila mu vrata velikih scena i festivala.

Karijeru je započeo 1979. godine

Godina 1979. označava početak njegove profesionalne karijere, kada je izdao svoj prvi album pod nazivom "Sanjam majku, sanjam staru kuću". Ovaj album predstavio je njegov prepoznatljiv glas i stil, a od tada je neprestano gradio karijeru kroz nove pjesme i koncerte.

Bio je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći 2009. godine

U listopadu 2009. godine, Halid je doživio ozbiljnu prometnu nesreću u kojoj je zadobio teške ozljede. Liječnici su se borili za njegov život, a cijela regija pratila je njegov oporavak s velikom pažnjom. Srećom, uspio se vratiti na scenu i nastaviti sa svojom glazbenom karijerom, čime je još jednom dokazao koliko je uporan i jak.

Dobitnik je brojnih nagrada za doprinos narodnoj glazbi

Tijekom svoje karijere, Halid je primio mnoge nagrade i priznanja, kako na državnoj razini tako i u cijeloj regiji. Posebno je cijenjen za svoj doprinos narodnoj glazbi, gdje je ostavio neizbrisiv trag svojim pjesmama koje su postale evergrini. Nagrade za životno djelo svjedoče o njegovoj važnosti i utjecaju na glazbenu scenu.

Jedan je od najpopularnijih izvođača narodne glazbe na Balkanu

Njegove pjesme slušaju milijuni ljudi širom bivše Jugoslavije, a popularnost mu je trajala već četiri desetljeća. Bez obzira na promjene u glazbenim trendovima, Halid je uspio zadržati svoju autentičnost i povezanost s publikom. Njegova glazba često je povezivala različite generacije.

Njegovi koncerti redovno su okupljali nekoliko desetaka tisuća posjetitelja

Halidovi koncerti su bili poznati po ogromnoj posjećenosti. Često je punio velike dvorane, stadione i trgove, a publika je dolazila iz svih krajeva regije. Atmosfera na njegovim nastupima je uvijek bila posebna, publika je znala njegove pjesme napamet i pjevala ih zajedno s njim.

Njegova pjesma 'Romanija' simbol je njegovog rodnog kraja

Pjesma "Romanija" posvećena je planinskom području oko Sokolca, njegovog rodnog kraja. Postala je neformalna himna te regije, a Halid je kroz ovu pjesmu izrazio duboku povezanost i ljubav prema svom zavičaju. Često je izvodio na koncertima.

Dobitnik je nagrade počasnog građanina rodnog grada

Kao priznanje za njegov doprinos kulturi i promociju svog rodnog kraja, grad Sokolac dodijelio mu je počasni građanski status.

Bio je poznat po svojoj pristupačnosti i jednostavnosti

Unatoč velikoj popularnosti i statusu zvijezde, Halid je bio poznat kao vrlo prizeman i skroman čovjek. U brojnim intervjuima i susretima s fanovima pokazao je toplinu i pristupačnost, zbog čega ga je publika još više voljela.

