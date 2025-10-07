ZA SJEĆANJE /

10 vječnih hitova legendarnog Halida Bešlića

10 vječnih hitova legendarnog Halida Bešlića
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Pjevač je tijekom života imao hitove poznate diljem Balkana, a ovi su najpoznatiji

7.10.2025.
14:18
Lea Obelić
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Bosanski pjevač Halid Bešlić bio je jedna od najvećih zvijezda narodne i zabavne scene sa prostora bivše Jugoslavije, a preminuo je danas oko 13 sati u 72. godini, piše Raport.ba.  Kroz karijeru imao je brojne hitove, a ovo 10 najboljih koji su mnogima najdraži. 

„Prvi poljubac“

"Miljacka"

"Ja bez tebe ne mogu da živim"

„Čardak“

„Romanija“

"Sviraj nešto narodno"

„Sjećam se“

"Hej zoro ne svani"

„Snjegovi hladni dolaze“

"Taman je"

