10 vječnih hitova legendarnog Halida Bešlića

Bosanski pjevač Halid Bešlić bio je jedna od najvećih zvijezda narodne i zabavne scene sa prostora bivše Jugoslavije, a preminuo je danas oko 13 sati u 72. godini, piše Raport.ba. Kroz karijeru imao je brojne hitove, a ovo 10 najboljih koji su mnogima najdraži.

„Prvi poljubac“

"Miljacka"

"Ja bez tebe ne mogu da živim"

„Čardak“

„Romanija“

"Sviraj nešto narodno"

„Sjećam se“

"Hej zoro ne svani"

„Snjegovi hladni dolaze“

"Taman je"

POGLEDAJTE VIDEO: Naredili svojim liječnicima da poprave rukopis: Provjerili smo pišu li švrakopisom i naši doktori