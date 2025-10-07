10 vječnih hitova legendarnog Halida Bešlića

Šokantni detalji /
Pjevač je tijekom života imao hitove poznate diljem Balkana, a ovi su najpoznatiji
Bosanski pjevač Halid Bešlić bio je jedna od najvećih zvijezda narodne i zabavne scene sa prostora bivše Jugoslavije, a preminuo je danas oko 13 sati u 72. godini, piše Raport.ba. Kroz karijeru imao je brojne hitove, a ovo 10 najboljih koji su mnogima najdraži.
