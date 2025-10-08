JEFTINE OPCIJE /

Maštate o putovanju? Iznenadit ćete se koliko su neke destinacije povoljne za vaš džep

Maštate o putovanju? Iznenadit ćete se koliko su neke destinacije povoljne za vaš džep
Foto: Shutterstock
Uvriježeno je mišljenje da putovanje svijetom zahtijeva veliku ušteđevinu, skupe letove i boravak u luksuznim hotelima, no istina je daleko od toga. Zapravo, postoje destinacije na kojima su troškovi života toliko pristupačni da tjedan dana boravka može biti jeftinije od pokrivanja svakodnevnih troškova kod kuće. Od obroka koji koštaju manje od jutarnje kave do smještaja koji odišu luksuzom, ova mjesta redefiniraju pojam povoljnog putovanja. Prema istraživanju portala Yahoo, takva putovanja ne samo da štede novac, već vam omogućuju da živite bolje, hranite se zdravije i doživite više, a trošite manje.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ove destinacije pokazuju da putovanje ne mora biti luksuz rezerviran za rijetke. Uz malo planiranja, moguće je istražiti svijet, upoznati nove kulture i stvoriti uspomene za cijeli život, a da pritom potrošite manje nego što biste potrošili kod kuće. Ponekad je najveća avantura otkriti koliko možete dobiti za vaš novac, piše Yahoo.

U galeriji otkrijte koje su to povoljne destinacije na koje se lako možete uputiti.

 

8.10.2025.
12:25
Antonela Ištvan
Shutterstock
KolumbijaMađarskaIndonezijaPoljskaPortugalPutovanjaAvanturaDestinacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JEFTINE OPCIJE /
Maštate o putovanju? Iznenadit ćete se koliko su neke destinacije povoljne za vaš džep