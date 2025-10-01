Grad politike koji skriva puno više od toga: 'Sve podsjeća na kulisu za dobar romantičan film'

Pravi zaljubljenici u putovanja znaju da ponekad samo jedna šetnja kroz grad može potpuno osvojiti vaše srce. Najviše šarma često imaju manji gradovi ili mjesta koja odišu autentičnošću i posebnom atmosferom. Ipak, i veliki poznati gradovi imaju svoje čari i mogu biti jednako fascinantni, što potvrđuje i francuski Strasbourg, priča nam čitateljica Net.hr-a.

"Kada se spomene Strasbourg, većina će ga instinktivno povezati s Europskim parlamentom i atmosferom ozbiljnog poslovnog grada. I doista, nije bez razloga", kaže čitateljica, koja je u Strasbourgu provela tri dana.

"Ovaj grad na granici Francuske i Njemačke ima važnu ulogu u europskoj priči. No jednom kad zakoračite izvan monumentalnih zgrada institucija, Strasbourg vam otkrije svoje drugo lice", dodaje. "Ima manje poznatu, ali itekako poetičnu stranu – onu s mirisom francuskih delicija, zvukom zvona s katedrale i ulica koje izgledaju kao da su izašle ravno iz neke bajke."

Navodi da su središte grada i najpoznatiji dio La Petite France prava riznica autentičnog lokalnog šarma. "Uske kamene uličice vijugaju između drvenih kuća s bijelim fasadama i kosim krovovima, a sve zajedno podsjeća na kulisu za dobar romantičan film", opisuje.

Dok je šetala kamenim ulicama, često su joj pažnju privlačile - rode. Ne one prave, koje u grad dolaze uglavnom na proljeće, već njihove figurice, crteži i ukrasi koji su posvuda prisutni. Rode, kako ističe, predstavljaju simbol Alzacije, regije koja spaja francusku eleganciju i njemačku tradiciju, a nekada su predstavljale sreću i blagostanje.

Strasbourg je i grad mostova koji su, kako kaže čitateljica, jednako elegantni koliko i praktični.

"Oni ne povezuju samo obale rijeke - na nešto dubljoj razini, povezuju povijest i sadašnjost te francuski šarm i njemačku preciznost", dodala je. "Upravo ta mješavina gradu daje poseban karakter koji je nemoguće ne primijetiti."

Najdublji dojam na nju ipak je ostavila gradska atmosfera. Kaže da Strasbourg nije užurbana metropola, već mjesto gdje ljudi rado provode vrijeme uz rijeku, promatraju labudove i opuštaju se na svježem zraku.

"Čak vam i konobari imaju strpljenja preporučiti dobro vino dok se bore s engleskim", rekla je.

"Za one koji su ga poznavali samo kroz političku prizmu, Strasbourg uistinu zna biti pravo iznenađenje. Jer kad se maknete od europskih institucija, otkrijete grad koji ima poseban ritam - istovremeno miran i razigran, topao i nevjerojatno slikovit", dodaje za kraj. "Za ljubitelje putovanja ili dobrih fotografija, on je poput beskonačnog albuma – svaki kutak skriva kadar vrijedan razglednice."

