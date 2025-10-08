Tajni razgovori na Maksimiru! S kim Zlatko Dalić priča pred ključnu utakmicu u Češkoj?

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening na Maksimiru prije puta u Prag, gdje ih čeka ključna utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Na jednoj od fotografija s treninga vidljivo je kako izbornik Zlatko Dalić razgovara s jednim od igrača, no identitet nogometaša nije jasan.

Navijači i mediji odmah su počeli špekulirati... radi li se o posljednjim taktičkim uputama, motivacijskom razgovoru ili možda o posebnom zadatku. Jedno je sigurno, Dalić i njegovi “Vatreni” puni su fokusa i spremni za izazov u Češkoj.

Na treningu je vladala fantastična atmosfera, Modrić, Kovačić i ekipa odišu samopouzdanjem i za vjerovati je da rezultat iz Praga neće doći u pitanje. Sretno Vatreni!