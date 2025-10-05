Putin zaprijetio SAD-u: 'Ako to učinite, to bi dovelo do uništenja naših odnosa'

Ruski predsjednik aVladimir Putin upozorio je da bi isporuka američkih krstarećih raketa Tomahawk dugog dometa Ukrajini, koje bi mogle služiti za napade duboko u ruskom teritoriju, dovela do uništenja odnosa između Moskve i Washingtona.

Manje od dva mjeseca nakon što se američki predsjednik Donald Trump sastao s Putinom na samitu na Aljasci, izgledi za mir čine se sve udaljenijima, uz izvješća o ruskim dronovima koji navodno ulaze u zračni prostor NATO-a te razgovore SAD-a o izravnom sudjelovanju u napadima duboko unutar teritorija najveće nuklearne sile svijeta, piše Reuters.

Razmatralo se, a je li izvedivo?

Trump je ranije izjavio da je razočaran što Putin nije postigao mir, te je opisao Rusiju kao "papirnatog tigra" zbog njezina neuspjeha da pokori Ukrajinu. Putin je prošlog tjedna uzvratio pitanjem nije li NATO taj koji je "papirnati tigar", s obzirom na to da nije uspio zaustaviti rusko napredovanje.

Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je prošlog mjeseca da Washington razmatra ukrajinski zahtjev za dobavu raketa Tomahawk, koje bi mogle pogoditi ciljeve duboko u Rusiji, uključujući Moskvu, iako još uvijek nije jasno je li donesena konačna odluka.

"To bi dovelo do uništenja naših odnosa, ili barem pozitivnih pomaka koji su se počeli pojavljivati u tim odnosima", izjavio je Putin u videoisječku koji je u nedjelju objavio ruski novinar Pavel Zarubin.

Prema pisanju Wall Street Journala, SAD razmatraju isporuku raketa koje bi Ukrajina mogla koristiti za napade na rusku energetsku infrastrukturu dugog dometa, a već pružaju obavještajne podatke o potencijalnim ciljevima.

Međutim, jedan američki dužnosnik i još troje izvora izjavili su za Reuters da bi želja Trumpove administracije da Ukrajini isporuči Tomahawk rakete mogla biti neizvediva, budući da su trenutačne zalihe već namijenjene američkoj mornarici i drugim prioritetima.

Cijela europska Rusija u dometu

Krstareće rakete Tomahawk imaju domet od oko 2.500 kilometara, što znači da bi, u slučaju da ih Ukrajina dobije, cijela europska Rusija, uključujući Kremlj, bila u dometu.

Putin je u četvrtak izjavio kako je upotreba Tomahawk raketa nemoguća bez izravnog sudjelovanja američkog vojnog osoblja.

"To bi značilo potpuno novu, kvalitativno drukčiju fazu eskalacije, uključujući odnose između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Putin.

Dodao je kako bi rakete mogle nanijeti štetu Rusiji, no da bi ih ruski sustavi protuzračne obrane jednostavno oborili i dodatno unaprijedili vlastitu obranu.

