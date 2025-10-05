Trump objavio kartu povlačenja iz Gaze: Izraelcima zapeo za oko jedan detalj

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u subotu na društvenoj mreži Truth Social da je Izrael pristao na "početnu liniju povlačenja" iz Gaze, a da se sada čeka potvrda Hamasa, nakon čega bi prekid vatre odmah stupio na snagu, počela bi razmjena talaca i zatvorenika, te bi se stvorili uvjeti za sljedeću fazu sporazuma.

“Nakon pregovora, Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja koju smo podijelili s Hamasom. Kada Hamas potvrdi, prekid vatre će stupiti na snagu, a započet će razmjena. Ovo je korak prema kraju ove 3000 godina stare katastrofe,” izjavio je Trump.

Karta povlačenja

Trump je pritom objavio i kartu povlačenja izraelske vojske (IDF), prema kojoj izraelske snage zadržavaju prisutnost u južnoj Gazi (Rafah i Khan Younis), dijelovima sjevera, kao i u tampon-zonama duž granica. IDF bi se povukao iz većeg dijela regije Netzarim, no Filadelfijski koridor ostaje pod izraelskom kontrolom.

Izraelski mediji primjećuju da je tampon-zona dublja nego u ranijim prijedlozima, dok sudbina Beit Lahiye i drugih gusto naseljenih područja ostaje nejasna. Dio koji dijeli Khan Younis bit će pomaknut prema egipatskoj granici.

Sastanak u Egiptu i reakcije

Ova objava dolazi uoči sastanka predstavnika Izraela i Hamasa koji bi se, na poziv Egipta, trebao održati u ponedjeljak. Razgovori će biti usmjereni na razmjenu izraelskih talaca u Gazi za palestinske zatvorenike u Izraelu. Lokacija sastanka nije objavljena.

Prema izvorima bliskim Hamasu, njihova delegacija trebala bi u Egipat stići u nedjelju navečer, a organizacija je, načelno, spremna predati sve taoce, žive i preminule, pod uvjetom da se ispune klauzule iz mirovnog plana, uključujući puštanje palestinskih zatvorenika i osiguranje "odgovarajućih uvjeta na terenu".

Trenutno je, prema izraelskim podacima, 48 talaca u rukama islamističkih skupina, a 20 ih je još uvijek živo.

Netanyahu: Hamas popustio pod pritiskom

U subotu navečer, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da očekuje skori povratak svih talaca te odbacio tvrdnje da je Hamas bio spreman za razmjenu i ranije bez izraelskog povlačenja iz Gaze.

“To je laž. Promjena stava Hamasa rezultat je isključivo vojnog i diplomatskog pritiska koji smo izvršili,” rekao je Netanyahu.

Zahvalio je predsjedniku Trumpu na podršci te najavio da je njegov pregovarački tim, predvođen ministrom za strateška pitanja Ronom Dermerom, upućen u Kairo kako bi dogovorio tehničke detalje oslobađanja talaca.

U drugoj fazi sporazuma, prema Netanyahuovim riječima, Hamas će biti razoružan, a Pojas Gaze demilitariziran.

