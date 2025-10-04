U Gazi glad, nad Europom dronovi: Bilandžić analizirao stanje na svjetskim bojištima

'RAT JE ODAVNO MOGAO ZAVRŠITI' /

U studiju RTL-a danas o situaciji na Bliskom istoku i sigurnosnim izazovima u Europi govorio je profesor Mirko Bilandžić, stručnjak za međunarodne odnose i sigurnost.

Komentirajući najnoviji razvoj događaja, uz Trumpov ultimatum i početak mirovnih pregovora u Egiptu, Bilandžić ističe da je oružani dio sukoba mogao završiti mnogo ranije.

„Taj rat je već, što se tiče oružanog djelovanja, mogao odavno završiti. Da je legitiman taj izraelski okvir u pozivu na pravo samoobrane, završio bi davno. Ovo kasnije je samodestrukcija i humanitarno uništavanje bez ikakvog vojnog racija. Temeljni cilj je destrukcija Hamasa.

On nije postignut osim u mjeri da su donekle ograničene njihove sposobnosti. Osnovni oružani dio rata mogao je do sada završiti. Ovo je faza gdje će izvjesno prestati oružana djelovanja, ali put do kraja tog rata i rješenja tog problema je dalek.“ Više doznajte u prilogu.