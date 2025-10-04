HAMAS JE POPUSTIO? /

Prekretnica u Gazi: Hoće li Trumpov mirovni plan konačno osloboditi izraelske taoce?

Palestinska militantna skupina Hamas pristala je na Trumpov mirovni plan za oslobađanje taoca i izraelsko povlačenje iz Pojasa Gaze. Uz rezerve prema ostalim točkama plana, među kojima je i njiha predaja oružja, koje će biti dio pregovora koji se očekuju sutra u Egiptu. Dok svjetski čelnici hvale Trumpa, on je zaprijeto Hamasu da djeluju brzo u oslobađanju taoca, jer neće trpjeti odgode. Cijelu priču pogledajte u prilogu

 

4.10.2025.
19:53
Andrijana Čičak Božić
Bliski IstokPojas GazeDonald Trump
