Srbi vode specijalni rat svinjama diljem Europe: Padaju glave od Jagodnjaka do Pariza!

NE MOŽE JASNIJE /

Dakle, u prošloj emisiji smo 15 minuta objašnjavali koliko je bezumna teorija Domovinskog pokreta da nam je svinjska kuga došla kao dio specijalnog rata Srbije protiv Hrvatske. I onda doznajemo vijest iz Francuske o jezivom otkriću svinjskih glava postavljenih ispred džamija u Parizu.

I, tko su osumnjičeni, tko su ti bolesnici koji ostavljaju svinjske glave ispred pariških džamija? Francusko ministarstvo unutarnjih poslova tvrdi da su svih 11 osumnjičenika Srbi te da ih je u Srbiji obučavao dodatni osumnjičenik poznat pod inicijalima M.G., koji je djelovao po uputama strane obavještajne službe.

I sad ti glupane pričaj da svinjsku kugu ne šire Srbi. I da je srpski specijalni rat svinjarija Domovinskog pokreta! Pa te Srbe ne moš' obranit taman da su rod rođeni! Ne da kolju svinje po Jagodnjaku, nego evo i po Parizu. I to točkasto, na devet žarišta! Baš kako je general Vlajčić upozoravao...

Zaključak ne može biti jasniji - Srbi vode specijalni rat svinjama diljem Europe. Svinje su takoreći srpski ratni specijalitet. Pa bokte njima ništa nije sveto. Ni džamija, ni sinagoga ni hrvatski svinjac. Režu svinjske glave, svinjski bacaju boju, šire svinjsku kugu, što god treba samo da je nered i kaos. Kraj toliko svinjarija nije čudo da je i na vrhu jedne zgrade u centru Beograda, na križanju Takovske i Svetogorske ulice, kao zaštitni simbol postavljena - svinjska glava. I ne samo to, u grbu Karađorđevića također je svinjska glava. Koja je završila kao Karađorđeva šnicla. I to su jedini uočili i povezali Penava, Ćipe i Vlajčić a mi im se smijali.