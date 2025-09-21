Borna se javio iz Nepala: 'Ovo je prva revolucija od vrha prema dolje'

VJETROVI PROMJENE /

Naši ljudi u Nepalu su čudo. Generacija Z posebno. To što su klinci od 19, 20 godina tamo napravili ne može se dogoditi ni u Finskoj, a kamoli u Hrvatskoj. Ne samo da su u Gen Z ustanku zapalili i Vladu i Parlament i kuće državnih dužnosnika, nego su nakon čišćenja zemlje od korumpirane vlasti ustanici novu lidericu izabrali preko Discorda, aplikacije koja se obično koristi za komunikaciju u video igrama.

Sada je, evo poslužila za anketu u kojoj je kao privremena premijerka izabrana predsjednica Vrhovnog suda Sushila Karki. Rekli bismo dosta učinkovit i jeftin izborni sustav tako da su i YouTuberi fascinirani.

Idemo sad na lice mjesta. Iz Katmandua se javlja naš šerpa Borna