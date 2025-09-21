Udar na džepove umirovljenika: Neki domovi uskoro bi mogli povećati cijene smještaja

DOZNAJEMO /

Novi udar na džepove umirovljenika. Korisnici nekih Domova za starije i nemoćne čiji su osnivači županije uskoro bi mogli plaćati veće cijene smještaja.

Nakon što su poskupljenje najavili domovi u Sisku i Petrinji, isto, doznajemo, razmatra Dom za starije Varaždin, kao i oni u Primorsko-goranskoj i Osječkoj-baranjskoj županiji.

Razlog su, navode, veće cijene režija kao i povećanje plaća zaposlenicima. Koliko bi točno domovi mogli poskupjeti - još se rade analize.

"Cijene su daleko ispod tržišnih, mi smo gotovo 50 posto jeftinijin od ostalih domova u okolini. Trenutno je u tijeku postupak javne nabave, kada on završi imat ćemo parametre na temelju kojih ćemo moći raditi analize. Međutim, bez pomoći župana u prošloj godini ne bismo mogli završiti godinu", rekao je Alen Runac, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin.

"Ja osobno mislim da to nije u redu jer u odnosu na ustanove socijalne skrbi, naravno da su se povećali troškovi i sve skupa, umirovljenici znamo kako žive, trebalo bi imati malo više sluha o tome", kaže Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

Sve detalje našeg istraživanja o poskupljenju cijena domova donosimo u RTL Danasu u 19 sati, a istodobno ih možete čitati i na našem portalu Net.hr.