Vučić nakon parade poručio: 'Povod hrvatskog mimohoda nije bio samo bizaran, nego puno više'

'VOJSKA PRIPADA NARODU' /

Nakon velike vojne parade u Hrvatskoj prije mjesec i pol - vojnu je opremu i naoružanje javnosti pokazala i Srbija. U mimohodu pod nazivom "Snaga jedinstva" Beogradom je marširalo oko 10 tisuća vojnika, a predstavljeno je više od 600 vojnih vozila, 70 zrakoplova i 20 plovila. Zajedno sa srpskim MiG-ovima letjeli su i francuski Rafalei.

Uz srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed, ministri obrane Mađarske i Cipra, zapovjednik francuskog vojnog zrakoplovstva. Stigao je i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a na pozornici za VIP goste bio je i glumac Steven Seagal, koji ima srpsko državljanstvo.

Istodobno, na ulicama su se okupili i prosvjednici s ciljem da podrže vojsku. No, policija im nije dozvolila da se približe paradi, a došlo je i do sukoba.

Vojnu paradu je u Beogradu uživo pratila reporterka RTL-a Ana Mlinarić.