Kaos u europskom zračnom prometu. Stručnjak otkriva je li Hrvatska dovoljno zaštićena

HAKERSKI NAPAD /

Kaos u zračnom prometu diljem Europe! Na udaru hakerskog napada našle su se najveće zračne luke u Bruxellesu, Londonu i Berlinu, a posljedično i mnoge druge.

U blokadi su satima bili elektronički sustavi prijave i ukrcaja u lukama u kojima se koristi softver Collins Aerospacea, čiji je vlasnik izjavio da je svjestan kibernetičkog poremećaja u svom sustavu u nekim zračnim lukama i da rade na što bržem rješavanju problema.

U međuvremenu se prijava putnika obavlja ručno, stvaraju se goleme gužve, a odgođeno je na desetke letova. Još nije poznato tko stoji iza napada.

O hakerskom napadu na europske aerodrome razgovarali smo sa stručnjakom za kibernetičku sigurnost Tomislavom Vazdarom.