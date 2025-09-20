Šprajc zabrinut za Hrvatsku i regiju: 'Svako s*anje koje Amerikanci ispuste dopluta i do naše obale'

UBOJSTVO CHARLIEJA KIRKA /

Ubojstvo Charlieja Kirka užarilo je ionako već dovoljno užarenu američku političku scenu ali već smo nekako navikli da Amerikanci svoje političke razlike sve više rješavaju oružjem.

Od nasilnog upada Trumpovih pristaša u američki Kongres u siječnju 2021. do kolovoza 2023. zabilježeno je 39 politički motiviranih ubojstava i 213 slučajeva političkog nasilja. A nije da je političkih atentata i prije toga nedostajalo, od atentata na Abrahama Lincolna, braću Kennedy, Martina Luthera Kinga, Malcolma X, Ronalda Regana, atentata na Donalda Trumpa, pa ubojstva demokratske senatorice Mellise Hortman i njezinog supruga do evo ubojstva konzervativnog komentatora i aktivista Charlieja Kirka.

Da ne spominjemo ukupni broj žrtava od vatrenog oružja koji je samo u 2023. godini iznosio 46.728, tako da se spram Amerike ovi naši prostori još uvijek čine kao oaza ljubavi i mira. Pitanje je koliko će to još dugo ostati jer svako sranje koje Amerikanci ispuste u Atlantic prije ili kasnije dopluta i do naše obale.

No, Amerikanci svoje masovno oružano nasilje i ovakve političke atentate prije svega mogu zahvaliti drugom amandmanu i slobodi posjedovanja i nošenja oružja čega je žestoki zagovornik bio i nesretni Kirk.