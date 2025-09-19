Bad Blue Boysi patrolirali kultnim zagrebačkim kvartom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

MOTIV NIJE POZNAT /

U petak navečer u kultnoj zagrebačkoj Dubravi zabilježena je neuobičajena scena. Ekipa Bad Blue Boysa patrolirala je ulicama istočnog dijela grada, privlačeći pažnju prolaznika i stanovnika kvarta.

Kako RTL doznaje, policija ih je ubrzo zaustavila i provjerila situaciju. Motiv pojavljivanja i same akcije za sada nisu poznati, a ni službeno objašnjenje nije stiglo.

Još jednom Boysi su pokazali snagu i prisutnost, ovoga puta u formi navijačke demonstracije. Boysi su i ranije znali organizirati slična okupljanja u svojim kvartovima, no okolnosti ove akcije zasad ostaju nejasne.