Bizarna vijest iz Ukrajine: Bivši vratar Dinama uhićen na granici i poslan na mobilizaciju

Teško je stanje u Ukrajini iz koje dolazi bizarna vijest. Vratar Artur Rudko pokušao je ilegalno prijeći granicu kako bi izbjegao mobilizaciju, ali je priveden.

SportArena piše kako je bivši vratar kijevskog Dinama, Černomoreca i Šahtara pokušao pobjeći iz Ukrajine, ali je priveden na moldavskoj granici i poslan na mobilizaciju te sada prolazi osnovnu vojnu obuku. Rudko je bio u automobilu s još tri muškarca i četverogodišnjim sinom jednog od njih. Sin je bio tu da zavara graničnu policiju, a navodno je cijelu shemu bijega svaki muškarac platio s 8 tisuća dolara u kriptovaluti.

Dijete je vraćeno majci, a muškarci su poslani na mobilizaciju.

Još prošle sezone, Rudko je branio u prvoj ukrajinskoj ligi za Černomorec. Prije toga nastupao je za Šahtar, Lech, Pafos i kijevski Dinamo.

