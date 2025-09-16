UFC prvak progovorio o ratu u pojasu Gaze: 'Da mogu, odmah bih zaustavio stradanja'

Ilia Topuria, neporaženi UFC prvak lake kategorije i jedno od najeksponiranijih lica svjetske MMA scene, ovih je dana odlučio progovoriti o temi koja nadilazi sport a to je rat u Gazi. Na jednom javnom događaju u Madridu, organiziranom u sklopu New Economy Foruma, španjolsko-gruzijski borac jasno je izrazio svoj stav: osuđuje sukobe i poziva na prekid nasilja.

'Da mogu nešto promijeniti, odmah bih zaustavio taj rat. Ne prihvaćam da ljudi pate,' rekao je Topuria pred okupljenima u Real Casino Gran Círculu.

Topuria, koji je nedavno došao do naslova UFC-ove lake kategorije, nije ostao ravnodušan prema tragedijama koje se svakodnevno odvijaju u Pojasu Gaze. U emotivnom istupu istaknuo je kako niti jedan čovjek ne bi trebao biti žrtva rata, bez obzira na stranu.

'Ne želimo da itko na ovom svijetu umire. Svatko zaslužuje osnovno vodu, hranu i dostojanstven život,' naglasio je.

Njegove riječi izazvale su velik interes, osobito zato što je događaj bio održan u prisustvu političara iz španjolske stranke Vox. No Topuria je ostao na tragu sportaša koji koriste svoj glas za širu društvenu poruku bez političkog svrstavanja, ali s jasnim humanitarnim apelom.

S druge strane, Arturo Guillén, predsjednik organizacije WOW koja promiče UFC u Španjolskoj, dotaknuo se šireg konteksta sporta i politike.

'Bilo je pokušaja da nas natjeraju da se svrstavamo, ali sport ne smije biti politički alat. Mi poštujemo sve i želimo biti prostor za sve,' izjavio je Guillén.

