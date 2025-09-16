Jeste li znali da Nikša Kaleb radi ove stvari pod morem?
Nikša Kaleb poslao nam je eksluzivne snimke kako roni pod morem, radeći na svom novom projektu. Kaleb je došao na genijalnu ideju i proveo ju s prijateljima u djelo. Naime, Kaleb i Ernest Tolj, vlasnik vinarije Saint Hills, napunili su vrhunsko vino Dingač u posebno izrađene amfore, te ih spustili u kaveze na dnu uvale Zlatna vala ispred Pelješca. Tamo je, u idealnim uvjetima i na stalnoj temperaturi, vino odležalo godinu dana. Vino koje trenutačno leži na dnu Malostonskog zaljeva berba je iz 2019. godine. Spakirano je 400 boca od 0,7 litara i 100 boca od litre, a čeka vađenje i prve kupce. Riječ je o vrhunskom, iznimno kvalitetnom vinu. Dogovor svih uključenih u projekt je da se zadrži visoka razina - vino se neće puniti svake godine, već samo iznimno, u najboljim berbama.
"Obožavam svoj posao. Slikovito da vam to dočaram. Kolega i ja smo jedne godine postavljali betonske blokove za jedan aqua park i radili smo od 9 ujutro do 21 navečer. S obzirom da je to bilo plitko i da tu nije moglo doći do dekompresijske bolesti, imali smo i neke pauze, ali uglavnom navečer kad smo završili, ljudi mi viču - ajde, izlazi više iz mora, a ja kažem - e sad, da mi netko može dodavati boce, spavao bi pod morem. Toliko o mojem poslu. Mogao bi biti u moru, u vodi i roniti cijeli dan, ali postoji i ona druga strana mog posla o kojoj se ne zna", rekao nam je Nikša Kaleb u specijalu Net.hr-a koji se zove Karijera nakon karijere.