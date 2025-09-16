Jeste li znali da Nikša Kaleb radi ove stvari pod morem?

MASTOR /

Nikša Kaleb poslao nam je eksluzivne snimke kako roni pod morem, radeći na svom novom projektu. Kaleb je došao na genijalnu ideju i proveo ju s prijateljima u djelo. Naime, Kaleb i Ernest Tolj, vlasnik vinarije Saint Hills, napunili su vrhunsko vino Dingač u posebno izrađene amfore, te ih spustili u kaveze na dnu uvale Zlatna vala ispred Pelješca. Tamo je, u idealnim uvjetima i na stalnoj temperaturi, vino odležalo godinu dana. Vino koje trenutačno leži na dnu Malostonskog zaljeva berba je iz 2019. godine. Spakirano je 400 boca od 0,7 litara i 100 boca od litre, a čeka vađenje i prve kupce. Riječ je o vrhunskom, iznimno kvalitetnom vinu. Dogovor svih uključenih u projekt je da se zadrži visoka razina - vino se neće puniti svake godine, već samo iznimno, u najboljim berbama.

"Obožavam svoj posao. Slikovito da vam to dočaram. Kolega i ja smo jedne godine postavljali betonske blokove za jedan aqua park i radili smo od 9 ujutro do 21 navečer. S obzirom da je to bilo plitko i da tu nije moglo doći do dekompresijske bolesti, imali smo i neke pauze, ali uglavnom navečer kad smo završili, ljudi mi viču - ajde, izlazi više iz mora, a ja kažem - e sad, da mi netko može dodavati boce, spavao bi pod morem. Toliko o mojem poslu. Mogao bi biti u moru, u vodi i roniti cijeli dan, ali postoji i ona druga strana mog posla o kojoj se ne zna", rekao nam je Nikša Kaleb u specijalu Net.hr-a koji se zove Karijera nakon karijere.