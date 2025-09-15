Provjerili smo koja je tajna dugovječnosti Luke Modrića

MEDIJI U TRANSU /

Treća utakmica za Milan, treća sreća za novog, mladolikog veznjaka. Dovoljno je bilo jedno fino dodavanje za šut iz prve i prvi gol u dresu Milanu, i još gol za pobjedu.

"Jako sam sretan zbog svojeg prvog pogotka. Hvala Ale na dodavanju", rekao je Luka Modrić u poruci na Instagramu, odmah nakon kraja utakmice. Lako što je proglašen za najboljeg igrača, niti jedan drugi veznjak s napunjenih 40 nije zabio gol u povijesti Serie A. I ne čudi da su talijanski mediji u transu, naslovnice pišu o čarobnjaku Modriću, traže naklon za San Luku. Uživaju i suigrači. "Jako sam sretan zbog Luke jer je ovu večer dokazao da je pravi šampion", rekao je Matteo Gabbia.

A dokazao je i da nije došao u Milan sjediti na klupi dok mu ide plaća, nego da mu ne fali ni želje ni žara, što potvrđuje i RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan koja je Modrića dočekala kad je stigao u Milano. "On nije došao u Italiju biti zvijezda uoči odlaska u mirovinu ili povećati prodaju dresova. On je došao igrati ozbiljan nogomet na ozbiljnoj razini i pomoći talijanskom velikanu u borbi za veće ciljeve. Klub na njega računa u punom smislu te riječi", vjeruje Goda.

Cijeli prilog pogledajte u videu