Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'

Najbolja hrvatska skijašica svih vremena, Janica Kostelić, sudjelovala je u projektu “Sat za nas” gdje je govorila o roditeljstvu i izazovima s kojima se suočava izvan sportskih staza. „Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo, svaki dan donosi novi izazov“, istaknula je. Osvrnula se i na Zrinku Ljutić, kojoj je povremeno podrška: „Ona je mlada i stabilna djevojka, zna postaviti stvari u pravu perspektivu.“ Na česte usporedbe reagirala je jasno: „Apsolutno je bespristojno. Zrinka ne treba biti Janica, ona je Zrinka.“