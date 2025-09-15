Plantaža marihuane otkrivena kod Makarske, Amar oduševio komentarom: 'Pa šta će omladina...'

AKCIJA POLICIJE /

U Zaostrogu kod Makarske - plantaža marihuane. Na njoj je policija zatekla 54-godišnjaka kako je obrađuje. Bavio se uzgojem i pripremom droge za daljnju prodaju.

Brzo je uhićen, policija je sve snimila, a na plantaži marihuane bila je i ekipa RTL-a Danas.

Razgovarali smo s mještanima i turistima, a svojim komentarom oduševio je Amar iz Bosne i Hercegovine: 'Pa šta će omladina, zarađuje na tome, žele zaraditi na foru'. Na pitanje bi li on uzeo jednu da je našao, Amar kroz smijeh kaže: 'Ja sigurno ne bi, možda moj sin bi'.

Više pogledajte u prilogu