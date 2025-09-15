U Slavoniji je počela sezona pripreme zimnice, a u njoj posebno mjesto zauzima kralj okusa ajvar. Cijene temeljnih sastojaka, paprike i patlidžana, nisu se znatno mijenjale od prošlogodišnjih i kreću se od jednog i pol do dva eura po kilogramu.

Teglica ajvara u trgovini stoji od tri do sedam eura, pa se domaća proizvodnja isplati onima koji znaju i vole pripremati ajvar po svom ukusu.

"Prošle godine je patlidžan bio jedan, jedan i pol, paprike se sad mogu kupiti po dva eura, po jedan i pol malo tanja. Ali svi traže veliku, krupnu, ravnu, debelu, a to treba i platiti", ističe prodavačica Dragica.

Da se cijene u odnosu na prošlu godinu nisu previše mijenjale poručuje Slobodan iz Osijeka. "Ajvarka je isto po dva eura, jedna i pol može se naći. Tako da se isplati", ističe.

A što je najvažnije za dobar ajvar? Od sastojaka do pripreme, tajne je doznao reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek u razgovoru s majstoricom zimnice Ljubicom Bošnjak.

Koja je tajna ljutog baranjskog ajvara?

Tajna je u ljutini. Čine ju chilli i bamija. Kod mene nema tajni, rado ću reći i recept i sve postupke.

Što je ključno za dobar ajvar?

Danas radimo ljuti ajvar. Ključna je dobra ajvarica, patlidžan, češnjak, luk, bamija i chili paprika koja daje ljutinu. Naš se ajvar prvo kuha pa melje u stroju, pa zapržimo na ulju. Još dok je vruć stavljamo u bočice i suhi dunst i radimo bez konzervansa. To je sva tajna.

Kako isprobavate tijekom izrade?

Ako nisam prisutna, ja sam uvijek prva za kušanje i određujem. Suprug kaže da imam bolji osjećaj za okuse i znam treba li soli, šećera, ljutine. Uvijek ja dajem ocjenu.

Kad osjetite da je to to?

Onda se pune i zatvaraju bočice te spremaju za zimu.

Spremaju se u poseban prostor?

Tako je, ima poseban prostor u retro stilu i tamo čekaju konzumaciju.