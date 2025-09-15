Hoće li Hrvatska zabraniti mobitele u školama? 'Naš klinac ima 12 godina i priličan problem'

U Osnovnoj školi Središće u Zagrebu se zna. Prije nastave mobitel odmah ide u ormarić. Dora Kvesić, učenica 7. razred OŠ Središće u Zagrebu kaže: "Ja sam se već naviknula da nemam mobitel, s obzirom na to da sam došla ovdje u prvi razred i to mi je postala kao navika. Mislim da nisam ovisna o mobitelu."

Tako je već pet godina od osnutka škole. U slučaju nedozvoljenog korištenja, mobitel se privremeno oduzima, učenik ga preuzima tek nakon završetka nastave. O svemu se obavještavaju razrednik i roditelji.

Ravnateljica škole Violeta Vragotuk kaže: "Ne može se mobitel zabraniti nekome tko ima nekakvih zdravstvenih poteškoća. I čiji roditelj želi čuti u svakom trenutku kako se njegovo dijete osjeća. Ili bilo neku drugu teškoću socijalnog karaktera ili bilo koji problem koje dijete može imati ako ne čuje roditelja neko vrijeme i tu smo apsolutno tolerantni."

Itekako vidljivi rezultati

Ako se pak uhvati i evidentira tri puta kršenje, izriče se pedagoška mjera. Voditelj preventivnog programa u Osnovnoj školi Središće u Zagrebu Marko Pripić kaže: "Zabrana korištenja mobitela u OŠ Središće donijela je veliku korist za djecu i učenike, za zdravlje i njihovo okruženje. Razgovaraju međusobno, hodaju školom. Kreću se. Nisu toliko na mobitelima, nisu pred ekranima."

Prednosti ovakve odluke vidjela je i zagrebačka lokalna vlast. Prije početka školske godine donijela preporuku za sve osnovne škole. Preporuka je izdana na temelju stručne analize gradskog Povjerenstva za prevenciju, te rezultata ankete provedene u zagrebačkim školama.

Na upit o praksama u školama kojima su gradovi osnivači, iz Rijeke su nam odgovorili da od 2023. ima preporuku o nekorištenju mobitela i pametnih satova. U Splitu je prije dvije godine uvedena zabrana korištenja mobitela u školama. U Zadru kažu da su postepeno ograničavanje uporabe mobilnih uređaja započeli unazad nekoliko godina. I u Osijeku roditelji svjesni problema mobitela u školskim klupama.

'Ja bih to zabranila'

Nikola iz Osijeka kaže: "Naš klinac je star 12 godina i ima priličan problem". Kako je to riješeno u njegovoj školi? "Ne smije ga imati u vrijeme škole. Mora biti ugašen", kaže Nikola.

Ana iz Osijeka govori: "Ja bih do četvrte godine zabranila mobitele. Meni je ljepše da ona nije na mobitelu pa se imam s kim družiti. Da je na mobitelu pa s kim bih ja pričala."

Bože iz Osijek kaže: "Za zabranu sam. Treba im to bar u školama zabraniti da ga ne mogu koristi da im se bar malo glava odmori da s mogu posvetiti školi."

Što kaže ministar?

I dok primjerice osnovna škola u Novskoj ima zabranu već 15 godina, takve odluke na nacionalnoj razini nema na vidiku. Resorni ministar kaže veći je problem izvan škole, kod kuće.

"Ispast će vam da djeca u školi koriste mobitel svega negdje oko pola sata, 40 minuta. A onda nakon toga kad dođu kući sjednu tamo i jedno 6 - 7 sati, pa i 8 sati su na mobitelu i izloženi svim onim stvarima od kojih ih u školi pokušavamo čuvati", kaže Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih

Kakva je situacija u europskim školama?

Učenici se pokušavaju čuvati diljem Europe. Prema podacima Euronewsa od 2018. zabranjeno je korištenje mobitela u osnovnim i srednjim školama u Francuskoj. Zabrane i ograničenja su na snazi i u Nizozemskoj, dijelovima Italije, Belgije, Grčke, Latviji, Austriji, Švedskoj, te od 1. kolovoza i u Finskoj.

Ravnatelji škola i učitelji kažu da u Finskoj već primjećuju promjene. Učionice su mirnije, a učenici više koncentrirani. Švedska će kao i Finska zakonom zabraniti mobitele iduće ljeto.

Vanja Romlin, majka učenika iz škole Uppsala u Švedskoj nam govori: "Nacionalne preporuke o zabrani korištenja mobitela u švedskim osnovnim školama su već na snazi nekoliko godina. Tako je i u našoj školi. Učenici ujutro ostave mobitele u kutijice i dobiju ih kada dođu doma".

Zabrane najavila i Slovenija

Baš kao i u Hrvatskoj postoje roditelji koji se s odlukom ne slažu. Prosvjetnoj inspekciji su podnosili prijave. Vanja Romlin potvrđuje: "Neki roditelji se naravno žale. Uvijek postoje oni koji kritiziraju novosti i novine. Škola uvijek nađe način da im iziđe u susret ako imaju argumentirane razloge. Mi mislimo da je super."

Od prvog rujna učenike u Sloveniji dočekale su promjene. Zabranili su mobitele i uveli mogućnost pregleda torbi. Roman Brunšek, ravnatelj Osnovne škole Škofljica u Ljubljani kaže: "Kod nas neće biti velikih promjena jer su mobiteli i ostali uređaji već sada zabranjeni".

Ako učenik ipak koristi mobitel, oduzet će mu ga, a tek će ga moći preuzeti roditelji. Eva Tomažić, učenica 9. razred Osnovne škole Škofljica u Ljubljani govori: "Zapravo je to jako dobro jer možemo sudjelovati u nastavi kako i trebamo, bez ometanja."

Škole moraju osigurati učenicima dodatni sadržaj za velike i male odmore bez mobitela. Finci koji su to posljednji Zakonom regulirali kažu da sada konačno učenicima vide oči i lica. Prije nisu dizali pogled dalje od ekrana.